Khaldoon Al Mubarak pidió calma a los seguidores de los Citizens y aseguró que el club mantiene su inocencia

El Manchester City atraviesa nuevamente un momento de incertidumbre luego de que el club fuera encontrado culpable de 114 cargos relacionados con la violación del Fair Play Financiero. Ante el revuelo que generó la situación y las distintas versiones sobre un posible castigo, Khaldoon Al Mubarak, presidente de los Citizens, decidió dirigirse directamente a los aficionados mediante una carta.

¿Qué dijo el presidente del Manchester City sobre las posibles sanciones?

El mandatario del conjunto sky blue reconoció que las noticias provocaron preocupación entre los seguidores, pero aseguró que el proceso todavía tiene un largo camino por recorrer y que la postura del club se mantiene intacta. Al Mubarak también señaló que confía plenamente en que el Manchester City podrá demostrar su inocencia.

Tras las noticias del viernes, muchos de ustedes habrán pasado la tarde respondiendo preguntas y mensajes de amigos, familiares y compañeros. Yo también. Esto es lo que les dije a mi familia: El proceso de la Premier League aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del Club siguen siendo tan firmes como al principio”, escribió.

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City | AFP

Después de conocerse la resolución, comenzaron a circular diferentes versiones sobre las consecuencias que podría enfrentar el Manchester City. Entre ellas aparecieron posibles sanciones económicas, una deducción considerable de puntos e incluso una eventual expulsión de la Premier League.

Sin embargo, Al Mubarak pidió a los aficionados no adelantarse a los acontecimientos y evitar creer en todas las versiones que han surgido alrededor del caso. Para el presidente del club, la situación jurídica todavía no está definida y el City mantiene la misma postura que ha defendido desde el inicio del proceso.

Si bien algunos se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y hay mucho ruido a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya hemos afrontado desafíos juntos y hemos salido victoriosos. Aún hay muchos que quieren frenar el impulso de nuestro Club. No les daremos esa oportunidad”, agregó.

Manchester City campeón de la Carabao Cup | AP

Manchester City, inocente hasta demostrar lo contrario

Finalmente, el dirigente reiteró que el Manchester City se considera completamente inocente de las acusaciones. Al Mubarak explicó que, por ahora, el club no puede presentar públicamente todos los argumentos que respaldan su postura debido a las restricciones del proceso legal.

La estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra firme determinación de respetarla me impiden hacerlo por el momento”, señaló el presidente, quien de esta manera buscó transmitir tranquilidad a los seguidores mientras continúa el procedimiento en la Premier League.