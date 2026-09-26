El director técnico mexicano llegó al Valencia para intentar salvar al equipo del descenso

Javier Aguirre ya es oficialmente el nuevo director técnico del Valencia. El Vasco vuelve a LaLiga después de dos años y lo hace para tomar a un equipo que atraviesa una situación complicada, un escenario que conoce bien después de haber dirigido a clubes que necesitaban resultados inmediatos para mantenerse en Primera División. Su regreso también explica por qué el nombre del mexicano mantiene vigencia y respeto dentro del futbol español.

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La trayectoria de Aguirre en España comenzó en 2002 con el Osasuna y, desde entonces, ha pasado por Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Valencia será su séptimo equipo en el futbol español. En ese periodo ha dirigido tanto a clubes que peleaban por posiciones europeas como a equipos cuyo principal objetivo era evitar el descenso, además de disputar dos finales de Copa del Rey.

Javier Aguirre como director técnico de Osasuna | MEXSPORT

El reconocimiento del Vasco en España

Una de las principales razones por las que el Vasco mantiene reconocimiento en España es su experiencia para trabajar bajo presión. Con Zaragoza evitó el descenso en la temporada 2010-11; posteriormente hizo lo mismo con el Espanyol después de tomar al equipo en el último lugar de la clasificación. En 2020 volvió a conseguir la permanencia con el Leganés y, con el Mallorca, además de mantener al equipo en Primera División, alcanzó la Final de la Copa del Rey en 2024.

Ese historial hace que Aguirre sea identificado con equipos que necesitan una respuesta inmediata. El periodista español Nacho Sanchis, presentador de 'El Partit de la Una', explicó a RÉCORD que precisamente esa experiencia podía ser importante para el Valencia, además de señalar el carácter que el mexicano puede aportar al vestuario.

"La llegada de Javier Aguirre puede darle al Valencia lo que necesita, que es veteranía experiencia y sobretodo un carácter que haga que los futbolistas admiren de cierta forma a su entrenador. Estamos hablando de un entrenador que ha dirigido Mundiales, a varios equipos de LaLiga y en otras ligas. Tiene muchísima experiencia en el futbol", aseguró.

Javier Aguirre al ser presentado como el nuevo entrenador del Valencia | X @valenciafc

El respeto no solo es dentro del campo

Pero el respeto hacia Aguirre no se limita a lo que ha conseguido en el campo. El mexicano también ha construido una imagen particular en su relación con los futbolistas. Su forma de dirigir se caracteriza por el contacto constante con el grupo, la comunicación directa y la intención de conocer el estado de sus jugadores más allá de lo estrictamente futbolístico. Esa cercanía le permite establecer una relación en la que la exigencia y el trato personal conviven dentro del vestuario.

El carácter es otro de los elementos que han acompañado al entrenador durante su carrera. Aguirre suele asumir de manera directa la responsabilidad de sus decisiones y no acostumbra esconderse ante los malos resultados. Su personalidad también se refleja en sus conferencias de prensa, donde suele responder de manera frontal, utilizar el humor y mantener una comunicación cercana con los periodistas. En España, esa forma de presentarse ante los medios se convirtió en una parte reconocible de su paso por los diferentes clubes.

Además, el Vasco conoce las particularidades del futbol español. Ha trabajado con distintos tipos de plantillas, desde equipos con aspiraciones europeas hasta conjuntos involucrados en la lucha por la permanencia. Esa experiencia también le permite conocer el entorno de LaLiga, la presión que existe alrededor de los clubes y las exigencias de una temporada en la que los resultados pueden modificar rápidamente los objetivos.