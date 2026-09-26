Harry Kane reclama el Balón de Oro tras su año récord: "Es la mejor oportunidad de mi carrera"

El delantero del Bayern Múnich respaldó sus candidatura al galardón individual

El atacante inglés Harry Kane declaró abiertamente que la presente edición representa la mejor oportunidad de su carrera para conquistar el Balón de Oro. El delantero cerró la Temporada 25-26 con un registro de 64 goles con el Bayern Múnich y sumó 7 anotaciones más en la Copa del Mundo de este verano, donde guió a Inglaterra hasta las semifinales antes de caer frente a Argentina.

Esta es la mejor oportunidad que he tenido en mi carrera para ganarlo. Fue mi mejor año individual y también colectivo en cuanto a trofeos. He hecho mucho para poder ganarlo

Harry Kane, jugador de Inglaterra | AP

Los números que sustentan la candidatura de Kane

El capitán de los Tres Leones completó el período de mayor producción ofensiva en su trayectoria profesional, con un valor de mercado actual estimado en 77,8 M€ en el mercado de transferencias.

Durante la campaña 2025-2026 con el Bayern Múnich, Kane firmó 64 goles y 8 asistencias en 56 partidos jugados, desglosados de la siguiente manera:

Bundesliga: 36 goles y 5 asistencias en 31 partidos.

Champions League: 14 goles y 2 asistencias en 13 partidos.

DFB Pokal: 10 goles en 6 partidos.

Copa Mundial de Clubes de la FIFA: 3 goles y 1 asistencia en 5 partidos.

Supercopa: 1 gol en 1 partido.

Harry Kane hace doblete ante Union Berlin l AP

Posteriormente, en el Mundial 2026, el artillero inglés mantuvo su cuota goleadora con la Selección de Inglaterra al marcar 7 goles y dar 1 asistencia en 9 partidos jugados. Su aporte fue clave para que el representativo británico alcanzara la fase de semifinales en el torneo continental.