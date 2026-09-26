Aficionado es ridiculizado por portar el jersey de México en El Salvador: Lo obligan a cubrírselo con la camiseta local

Un espectador que portaba la playera de la Selección Mexicana sufrió hostigamiento durante el encuentro de la Concacaf Nations League

Un aficionado que vestía el jersey de la Selección de México fue molestado, jaloneado e intimidado por hinchas locales en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González, en el marco del partido entre El Salvador y Martinica correspondiente a la Fecha 1 de la Concacaf Nations League. La burla obligó a que los acompañantes del aficionado le entregaran una camiseta del conjunto salvadoreño para ponérsela encima y así evitar un ataque mayor.

El momento quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales, provocando un repudio generalizado por parte de la afición internacional ante la falta de garantías de seguridad y tolerancia en los inmuebles de la región.

El video de la bulla en las gradas del Mágico González

Las imágenes difundidas en internet muestran cómo el espectador caminaba pacíficamente por los pasillos del inmueble con la indumentaria verde de México, sin realizar señas ni encarar a la tribuna local. A pesar de no existir provocación, un seguidor salvadoreño lo jaló de la camiseta.

Aficionado de México oculta su camiseta l X CAPTURA

Segundos después, las personas que acompañaban al agredido le facilitaron una playera de la selección de El Salvador para cubrir la prenda del Tri, deteniendo los insultos y burlas.