Un aficionado que vestía el jersey de la Selección de México fue molestado, jaloneado e intimidado por hinchas locales en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González, en el marco del partido entre El Salvador y Martinica correspondiente a la Fecha 1 de la Concacaf Nations League. La burla obligó a que los acompañantes del aficionado le entregaran una camiseta del conjunto salvadoreño para ponérsela encima y así evitar un ataque mayor.
El momento quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales, provocando un repudio generalizado por parte de la afición internacional ante la falta de garantías de seguridad y tolerancia en los inmuebles de la región.
El video de la bulla en las gradas del Mágico González
Las imágenes difundidas en internet muestran cómo el espectador caminaba pacíficamente por los pasillos del inmueble con la indumentaria verde de México, sin realizar señas ni encarar a la tribuna local. A pesar de no existir provocación, un seguidor salvadoreño lo jaló de la camiseta.
Segundos después, las personas que acompañaban al agredido le facilitaron una playera de la selección de El Salvador para cubrir la prenda del Tri, deteniendo los insultos y burlas.
Hasta el momento, ni las autoridades del estadio ni el organismo rector del futbol en la región se han pronunciado respecto a sanciones o medidas preventivas tras los actos de intimidación registrados en el inmueble salvadoreño.