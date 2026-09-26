Bélgica amarga el debut de la Italia de Mancini en la Nations League con contundente victoria

Bélgica amarga el debut de la Italia de Mancini en la Nations League con contundente victoria

La Selección de Italia inició su andar en la UEFA Nations League con el pie izquierdo tras caer en calidad de local frente a su similar de Bélgica. En lo que representaba el arranque de una nueva etapa bajo el mando de Roberto Mancini para recomponer el rumbo del combinado nacional, la Azzurra no logró imponer condiciones en casa y sufrió un doloroso descalabro en la jornada inaugural del certamen continental.

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El cuadro visitante aprovechó los desajustes defensivos del conjunto italiano para tomar la ventaja desde la primera mitad y sentenciar el encuentro en el complemento, dejando sin respuesta al planteamiento local.

Mika Godts rompió el cero en la primera mitad

El marcador se abrió sobre el minuto 20 del encuentro tras una desconexión en la zaga italiana. Bélgica aprovechó los espacios en la zona baja con una secuencia veloz de toques que culminó en los pies de Mika Godts; el portador del dorsal '10' eludió a dos zagueros dentro del área y definió colocado para poner el 0-1 parcial.

A pesar de la desventaja, Italia resistió el embate de los 'Red Devils' durante el resto del primer tiempo, yéndose al descanso por la mínima diferencia tras varios avisos que amenazaron con ampliar la distancia antes del entretiempo.

Bélgica gana ante Italia l AP

En el segundo tiempo, la tónica del partido se mantuvo con una escuadra visitante punzante al espacio. Fue hasta rebasada la media hora de la parte complementaria cuando Bélgica selló el resultado a través de un contragolpe orquestado por Dodi Lukébakio.

El atacante condujo el balón por el costado hasta la frontera del área rival, quitándose de encima la marca de dos defensores para sacar un remate cruzado que dejó sin posibilidades a Gianluigi Donnarumma.

Italia vs Bélgica l AP