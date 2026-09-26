Pelea campal entre Venezuela y Chile tras la final de los Juegos Suramericanos; terminó con empujones y tensión

La celebración de la Vinotinto tras conquistar el oro se vio interrumpida por un enfrentamiento entre futbolistas de ambas selecciones

La final del futbol femenil de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminó con una fuerte escena de tensión entre Venezuela y Chile. Después de la definición por penales, las futbolistas de ambas selecciones protagonizaron una pelea campal sobre el terreno de juego, con empujones, reclamos y varios momentos de confrontación.

¿Cómo comenzó la pelea entre Venezuela y Chile?

Venezuela se impuso 4-2 en la tanda de penales después de que el encuentro terminara 1-1 durante los 90 minutos. El conjunto venezolano logró igualar el marcador en los instantes finales y llevó la definición hasta los once pasos, donde finalmente consiguió quedarse con la medalla de oro.

El último disparo de Chile se estrelló en el travesaño y salió, lo que desató inmediatamente los festejos de las venezolanas. Mientras la Vinotinto celebraba con abrazos sobre el campo, varias jugadoras chilenas mostraron su frustración por la derrota, algunas golpeando el césped y otras entre lágrimas.

CAPTURA DE PANTALLA

La tensión aumentó cuando una futbolista chilena corrió hacia una rival para encararla. El primer cruce provocó que otras jugadoras de ambos equipos se acercaran y, en cuestión de segundos, se formó un tumulto en el terreno de juego con empujones y provocaciones.

Natsumy Millones fue una de las futbolistas involucradas en el momento de mayor tensión y tuvo que ser sujetada por un integrante del cuerpo técnico de Chile para evitar que el enfrentamiento continuara. Otras jugadoras también participaron en el altercado, por lo que integrantes de ambos cuerpos técnicos intervinieron para separar a las futbolistas.

CAPTURA DE PANTALLA

Sin incidentes mayores al final

El conato de bronca se controló después de algunos instantes y las jugadoras venezolanas pudieron retomar los festejos por la conquista del oro. Chile, por su parte, tuvo que conformarse con la medalla de plata después de quedarse a un disparo de la victoria en la tanda de penales.

El incidente protagonizado después de la final recordó un episodio reciente de la selección chilena femenil. En un amistoso ante Uruguay, La Roja ganó 2-1, pero el encuentro también terminó con un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos, con empujones y golpes después del gol que definió el marcador.