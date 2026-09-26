Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

Durante la concentración de la Selección de Portugal, 'CR7' se volvió viral en redes sociales al tomar el volante de un pequeño vehículo en el entrenamiento

Cristiano Ronaldo volvió a robarse la atención en las redes sociales, aunque esta vez no fue por un golazo de tiro libre o una jugada individual, sino por un distendido momento durante la práctica de la Selección de Portugal. El astro lusitano fue captado al volante de un pequeño carrito utilitario dentro de las instalaciones del campo de entrenamiento, paseando a su compañero Diogo Dalot.

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El video, que rápidamente se difundió en plataformas como X e Instagram, muestra al delantero del Al-Nassr manejando con soltura mientras Dalot viaja como copiloto, reflejando el buen ambiente y la complicidad que se vive en el vestidor del conjunto portugués.

Reacciones y memes en redes sociales

El curioso momento no tardó en hacerse tendencia entre las cuentas especializadas en futbol y los aficionados. Entre las publicaciones más compartidas, al calificar al '7' como "conductor de F1", mientras que otros usuarios destacaron la actitud relajada del histórico goleador en este tramo de su carrera internacional.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP