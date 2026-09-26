Árbitras mexicanas estarán en las finales del Mundial Sub-20 Femenino de Polonia 2026

Lizzet Amairany García Olvera, Aranza Quero Aguilar, María Fernanda Juárez Martínez y Diana Stephanía Pérez Borja serán silbantes en dos encuentros

El arbitraje mexicano tendrá presencia en los partidos que definirán los primeros lugares de la Copa Mundial Femenina Sub-20 Polonia 2026, luego de que cuatro árbitras nacionales recibieran designaciones para el encuentro por el Tercer Lugar y la Gran Final del torneo.

Lizzet Amairany García Olvera, Aranza Quero Aguilar y María Fernanda Juárez Martínez participarán en el duelo por el tercer lugar entre Italia y Colombia, mientras que Diana Stephanía Pérez Borja formará parte del equipo arbitral encargado de la Final entre España y la República Popular Democrática de Corea.

Lizzet Amairany García Olvera, silbante mexicana, previo a tener su gafete FIFA | MEXSPORT

¿Qué árbitras mexicanas estarán en el Italia vs Colombia?

García Olvera, árbitra internacional FIFA desde 2022, fue elegida como árbitra central para el encuentro entre Italia y Colombia, programado para este sábado 26 de septiembre en el Estadio Miejski LKS Lodz. La mexicana cerrará así su participación en el Mundial con una nueva designación como responsable principal.

La silbante estará acompañada por otras dos mexicanas: Aranza Quero Aguilar, árbitra asistente FIFA desde 2024, fungirá como Asistente 1, mientras que María Fernanda Juárez Martínez, internacional desde 2025, completará la terna como Asistente 2.

García Olvera ya había tenido actividad durante diferentes etapas del certamen. Ejerció como central en los partidos RP China vs España e Italia vs Nueva Zelanda de la fase de grupos, además del Brasil vs España de Cuartos de Final, mientras que también apareció como cuarta árbitra en otros tres compromisos antes de recibir la designación para la Final de Bronce.

Lizzet Amairany García Olvera y Aranza Quero Aguilar, en partido de Liga Femenil MX | MEXSPORT

Diana Pérez estará en el VAR de la Final del Mundial Sub-20

La presencia mexicana continuará el domingo 27 de septiembre en la Gran Final entre España y la República Popular Democrática de Corea, también en el Estadio Miejski LKS Lodz. Para ese encuentro, Diana Stephanía Pérez Borja, árbitra FIFA VAR desde 2023, fue designada como responsable del videoarbitraje.

Pérez Borja acumuló experiencia en el VAR a lo largo de la competencia. Participó en encuentros de la fase de grupos, estuvo en el Italia vs RP China de Octavos de Final y también fue responsable del VAR durante el Brasil vs España de Cuartos de Final, antes de recibir la designación para el partido por el título.