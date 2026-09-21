El cuadro asiático, España, Italia y Colombia buscarán el boleto a la gran final en Polonia 2026

La Copa Mundial Femenil Sub-20 Polonia 2026 entró en su fase más emocionante tras la conclusión de la ronda de Cuartos de Final. Cuatro representativos lograron sellar su boleto entre los mejores del planeta: Corea del Norte, España, Italia y Colombia disputarán la antesala por el título en territorio europeo.

Trofeo Mundial Sub 20 Femenil | FIFA

Durante la fase previa, las cuatro eliminatorias se resolvieron dentro del tiempo reglamentario. Corea del Norte no tuvo contratiempos para superar 2-0 a Canadá, mientras que Colombia sacó la castiga al imponerse por la mínima 1-0 sobre Nigeria. Por su parte, España dejó en el camino a Brasil con una apretada victoria de 1-0 e Italia firmó una sólida actuación al doblegar 3-1 a Corea del Sur.

Con estos resultados, las vigentes campeonas norcoreanas mantienen intacto el sueño de refrendar su cetro internacional obtenido en 2024. De lograr la hazaña en esta edición, el conjunto asiático alcanzaría las cuatro coronas en la categoría (2006, 2016, 2024 y 2026), lo que las consolidaría en solitario como la nación más ganadora de la historia en la justa Sub-20, superando los tres títulos de Estados Unidos y Alemania.

Logo de la Selección Femenil Sub 20 en el mundial de la categoría | X: @Miseleccionfem

Horarios y cruces de infarto en la contienda por el cetro

Las Semifinales presentarán duelos de alto impacto programados para el próximo miércoles 23 de septiembre. En el primer choque de la jornada, Italia se medirá contra España a las 7:00 horas, en un enfrentamiento de poder a poder entre escuadras europeas donde las ibéricas buscarán repetir en el duelo definitivo tras su consagración en 2022.

Copa Mundial Femenina Sub-20 l Instagram: @fifawomensworldcup