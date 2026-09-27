¡Los 11 de la tribu! Rafael Márquez presenta a su primera alineación con el Tri

El Káiser presentó a sus elegidos para enfrentar a Colombia en Baltimore

Con todo ante Colombia. Rafael Márquez arranca su etapa como entrenador del Tri con una alineación de lujo, en la que la gran sorpresa es el regreso de Hirving 'Chucky' Lozano.

La Selección Mexicana vive una nueva era de la mano del Káiser y esta noche comienza su camino con un partido amistoso en el M&T Bank Stadium de Baltimore, donde se enfrentará a Colombia.

Márquez ya eligió a sus 11 hombres y, a excepción del 'Chucky', los otros 10 jugadores que arrancarán esta noche estuvieron en el pasado Mundial.

'Chucky' Lozano en una convocatoria con el Tri de Javier Aguirre | Imago7

¿Quiénes son los elegidos por Rafa?

El Tri saldrá con Tala Rangel en la portería. Jorge Sánchez ocupará la banda derecha y Jesús Gallardo la izquierda, mientras que Israel Reyes y Johan Vásquez comandarán la defensa central.

En el mediocampo estarán Erik Lira, Luis Chávez y el nuevo ’10’ de la Selección Mexicana, Gilberto Mora.

Rafa Márquez, actual entrenador de la Selección Mexicana | Imago7

El ataque del Chucky

Para el ataque, Roberto 'Piojo' Alvarado partirá por el costado derecho, mientras que por izquierda sorprende el regreso de Chucky Lozano, quien no vestía la Verde desde el 15 de noviembre de 2025.

Como centro delantero estará Armando ‘Hormiga’ González, quien tendrá la responsabilidad de comandar el ataque del Tri ante los cafetaleros.