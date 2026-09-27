Alan Cervantes, Raphael Veiga y Diego Arriaga serán baja para el duelo ante los Rayos

Alan Cervantes, Raphael Veiga y Diego Arriaga son baja definitiva para enfrentar a Necaxa. América llegó esta tarde a Aguascalientes con varias ausencias entre jugadores lesionados y elementos convocados a sus respectivas selecciones.

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El equipo comandado por Guillermo Almada tendrá siete bajas para medirse a los Rayos. A los seleccionados Isaías Violante, Israel Reyes, Brian Rodríguez y Óscar Perea se suman Alan Cervantes, Raphael Veiga y Diego Arriaga, quienes no hicieron el viaje debido a distintas lesiones.

El contención mexicano arrastra una lesión muscular que incluso le impidió acudir a la convocatoria de la Selección Mexicana. Por su parte, Veiga sufrió un golpe en el tobillo que le impidió entrenar durante un par de días, mientras que Arriaga tuvo que salir en camilla el pasado fin de semana durante el partido de la Sub 21 debido a una lesión muscular.

Raphael Veiga con América | IMAGO7

¿Cómo puede mover Almada sus piezas?

Ante este panorama, el estratega uruguayo tendrá que realizar varias modificaciones en su cuadro inicial para visitar a los Rayos.

Entre las novedades están Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, quienes sí hicieron el viaje y están disponibles para debutar con las Águilas. Ambos podrían recibir la oportunidad de arrancar como titulares, así como Carlos Álvarez, quien ya hizo su presentación ante Chivas el fin de semana pasado.