La encrucijada de Malagón: los problemas de Luis Ángel para recuperar la titularidad en América

El portero de las Águilas ha estado fuera por más de seis meses; Necaxa podría ser su regreso

Han pasado seis meses y 22 días desde que Luis Ángel Malagón fue titular por última vez con América y su espera para recuperar el arco de las Águilas se ha alargado más de lo esperado.

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Mala se rompió el tendón de Aquiles el pasado 4 de marzo y, aunque su recuperación fue larga, desde hace más de un mes volvió a las canchas. Sin embargo, el arquero de 29 años todavía no ha podido recuperar la titularidad ante un Rodolfo Cota que se ha mantenido firme bajo los tres postes.

Luis Ángel Malagón, portero del América, previo a partido con la Sub-21 de las Águilas | IMAGO7

La confianza no ha regresado

Malagón ya volvió a jugar, pero la confianza todavía no ha regresado del todo. El guardameta ha tenido participación con la Sub 21 y ha cometido un par de errores que terminaron con goles en contra, mientras que Cota ha respondido con actuaciones sólidas en el primer equipo.

Ahora, América visita a Necaxa y el partido podría representar una oportunidad para que Guillermo Almada vuelva a darle minutos a Malagón. Sin embargo, la filosofía del técnico uruguayo podría ir en contra de tomar una decisión de este tipo únicamente por darle rodaje al arquero.

Luis Ángel Malagón, arquero azulcrema, en partido con la Sub-21 del América | IMAGO7

¿Cota por encima de Malagón?

Cota ha sido importante para el cuadro azulcrema y, hasta ahora, no ha cometido errores que le den motivos a Almada para quitarlo. Al contrario, Rodolfo ha sabido aprovechar la oportunidad que recibió tras la lesión de Malagón y se ha ganado la confianza del cuerpo técnico.

Incluso, el propio Cota llegó a declarar que el arco estaba esperando a Malagón. Sin embargo, el veterano la continuó resguardando y continuará hasta que Almada decida lo contrario.

Por ahora, Malagón sigue esperando su oportunidad y Cota se aferra al puesto. El duelo ante Necaxa podría ser el escenario ideal para que Almada encuentre un punto medio: darle minutos al arquero que regresó de una lesión de larga duración sin quitarle el puesto a quien se ha ganado la confianza bajo los tres postes.