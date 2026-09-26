El refuerzo español de las Águilas tendrá su primera experiencia de inicio en el equipo de Guillermo Almada

Carlos Álvarez tendrá su primera titularidad con América. Ante la ausencia de varios jugadores, el español se perfila para arrancar su primer partido con las Águilas este domingo frente a Necaxa, en la Jornada 10.

Carlos Álvarez en el nido de Coapa | x:@ClubAmerica

El 8 del Ame volverá a lucir

De acuerdo con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, el nuevo número 8 azulcrema está considerado por Guillermo Almada para iniciar ante los Rayos, luego de que el pasado fin de semana sumara sus primeros minutos con el equipo en el Clásico Nacional frente a Chivas.

El técnico charrúa tendrá varias ausencias para este encuentro. Brian Rodríguez, Óscar Perea, Israel Reyes e Isaías Violante se encuentran con sus respectivas selecciones por la Fecha FIFA, mientras que Alan Cervantes y Diego Arriaga están fuera por lesión.

Brian Rodríguez en celebración con América en la Liga MX | IMAGO 7

Otro jugador que está en duda es Raphael Veiga. El brasileño se perdió dos entrenamientos durante la semana por un golpe en el tobillo, aunque este sábado sí participó en la práctica matutina. Su presencia ante Necaxa, sin embargo, dependerá de la valoración final de Guillermo Almada y su cuerpo técnico.

De esta manera, Carlos Álvarez apunta a tener su primera aparición en el 11 titular de las Águilas, mientras que el duelo ante Necaxa también podría ser la presentación de los refuerzos Santiago Ramos y Santiago Bueno.