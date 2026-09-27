Rafael Márquez describe su sentir previo a debutar con el Tri: "feliz, emocionado y nervioso"

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, previo al duelo ante Colombia en Baltimore | IMAGO7

El estratega de la Selección Mexicana mostró su emoción antes del juego ante Colombia

Rafael Márquez no ocultó la emoción antes de dirigir su primer partido como entrenador de la Selección Mexicana. El Káiser reconoció que vive una mezcla de felicidad, ilusión y nerviosismo previo al encuentro amistoso contra Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, que marcará oficialmente el comienzo de su proceso al frente del Tri.

En declaraciones para Claro Sports, Márquez comparó las sensaciones de su estreno como director técnico nacional con las que experimentó cuando comenzó su carrera como futbolista, aunque aseguró que esta nueva responsabilidad le genera incluso mayores emociones.

Rafa Márquez, actual entrenador de la Selección Mexicana | Imago7

Rafa Márquez revela sus emociones antes de debutar con México

"Bueno, feliz, ilusionado, emocionado, nervioso obviamente. Creo que si me preguntaras que si fue lo mismo que sentía cuando debuté como jugador, quizás esto lo siento mucho más, obviamente mucho más maduro", declaró Márquez en la previa del encuentro.

El nuevo entrenador también dejó claro que su intención es construir un proceso duradero con la Selección Mexicana. "Quiero obviamente hacer las cosas bien y estar el mayor tiempo posible aquí para poder beneficiar, ayudar y ojalá que el nivel de la Selección también pueda aumentar", agregó el estratega.

El duelo ante Colombia representará el punto de partida para Márquez como máximo responsable del Tri. Después de haber vivido diferentes etapas con la camiseta nacional como futbolista, ahora el histórico capitán comenzará un nuevo capítulo desde el banquillo con el objetivo de implementar su idea de juego.

Calentamiento de la Selección Mexicana, en Baltimore, previo a su duelo ante Colombia | IMAGO7

¿Cuál es el primer 11 de Rafael Márquez con la Selección Mexicana?

Para su presentación, Márquez apostó por una alineación con varios futbolistas que estuvieron en el pasado Mundial. Tala Rangel arrancará en la portería; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo integrarán la línea defensiva, mientras que Erik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora ocuparán el mediocampo.

Una de las principales novedades aparecerá en el ataque con el regreso de Hirving 'Chucky' Lozano, quien volverá a vestir la camiseta de México después de no hacerlo desde el 15 de noviembre de 2025. El atacante partirá por el costado izquierdo, mientras que Roberto 'Piojo' Alvarado ocupará la banda derecha.

Finalmente, Armando 'Hormiga' González será el encargado de comandar el ataque mexicano como delantero centro.