¡Qué golazo, 10! Gilberto Mora es el autor del primer gol en el proceso de Rafa Márquez con el Tri

'Morita' definió con exceso de categoría en el terreno de juego ante la Selección de Colombia

Niño maravilla. Gilberto Mora estrenó el número 10 de la Selección Mexicana con un golazo ante Colombia, luego de romperle la cintura a Jhon Lucumí, defensor cafetalero que juega en la Juventus.

Gilberto Mora en jugada ante futbolistas colombianos, en Baltimore | MEXSPORT

La locura de gol del 'niño'

Con apenas 17 años, Mora asumió la responsabilidad de portar el histórico dorsal y no tardó en estrenarlo de la mejor manera, una anotación de gran calidad que significó el empate para México.

El juvenil recibió con el pie, en recepción dirigida, un pase filtrado de Jesús Gallardo. Mora amagó con disparar y dejó en el suelo a Lucumí. El atacante mexicano no se desesperó y, en lugar de rematar de inmediato, esperó el momento justo para definir entre dos defensores y el arquero colombiano y poner el 1-1 en el marcador.

De esta manera, Morita consiguió su primer gol portando el número 10 del Tri, ese que por primera vez porta alguien de 17 años y que, lejos de pesarle, parece quedarle a la medida.