Pumas cumplió con la regla de menores tras el duelo ante Atlético de San Luis

Uriel Antuna y Ángel Azuaje en celebración con Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

El conjunto felino ya suma mil 184 minutos en la tabla de participación de menores

Después de la Jornada 10 del Apertura 2026, en la que Pumas cayó 2-3 ante Atlético de San Luis, no todo son malas noticias, pues el equipo ya cumplió con la regla de participación de menores, al acumular mil 184 minutos.

¿Qué es la regla de participación de menores de la Liga MX?

La regla de participación de menores exige que los equipos sumen al menos mil 170 minutos de juego con futbolistas jóvenes formados en México durante el torneo regular, con un máximo de 225 minutos acumulables por partido.

Jugadores de Pumas en celebración en partido de la Liga MX | IMAGO 7

En caso de no cumplir con la regla, los equipos pueden enfrentar sanciones como perder tres puntos al final del torneo regular y castigos económicos, lo que afecta en la clasificación de la tabla para la Liguilla.

Hasta ahora, Pumas siempre ha cumplido con la regla sin contratiempos, gracias a la generación de talentos en Cantera. En este torneo, Pumas ha aprovechado a sus jóvenes futbolistas en la plantilla.

Víctor Arteaga en partido con Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué jugadores de Pumas sumaron para la regla de menores?

Para este torneo, Víctor Arteaga es el jugador que más minutos ha sumado para la regla de menores. El mediocampista de 22 años, recién fichado desde Toluca registra 768 minutos.

Ángel Azuaje es el segundo jugador con más minutos registrados con 243. También con 22 años, el defensor se ha ganado un lugar en la plantilla dirigida por Esteban Solari.

Stanley García, Santiago López y Antonio Leone son otros de los jóvenes que han acumulado minutos para que Pumas se deje de preocupar por esta regla apenas en la Jornada 10, además del reciente debut de Kléber Carranza, quien acumuló 31 minutos.