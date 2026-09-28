La polémica se desató al final del encuentro entre Necaxa vs América

Fuerte discusión se vivió al final del duelo entre Necaxa vs América luego de que Erick Sánchez y Carlos Álvarez se enfrascaran en un intercambio de palabras que duró varios segundos e incluso subió de tono.

Las cámaras captaron al término del encuentro el dialogo entre ambos futbolistas en el centro del campo, Chiquito Sánchez aparece comentándole algo al español; pero, este termina respondiendo indicando momentos dentro del terreno de juego.

Álvarez empezó a recriminarle con mayor fuerza, incluso con gesticulaciones y señalamientos concretos con la mano derecha, mientras se encuentra de frente con su compañero.

Carlos Álvarez y Chiquito Sánchez intercambiando palabras | CAPTURA DE PANTALLA

La situación no pasó más allá de simples inconformidades que tuvieron dentro del encuentro en el Estadio Victoria, todo esto después de la victoria de 4-2 que catapultó el América sobre Necaxa.

Debut de Carlos Álvarez

Carlos Álvarez vivió su primer partido como titular en el duelo ante los Rayos terminando con 75 minutos de juego; el español estuvo cerca de estrenarse como americanista, pero su disparo terminó directamente en las manos de Luis Jiménez.

Carlos Álvarez, jugador del América, en el Estadio Azteca, previo al Clásico Nacional | IMAGO7

El exjugador del Levante culminó con un 78% de pases precisos concretando 25 de 32 posibles, tuvo un centro, así como un total de 22 pases precisos en campo rival y tres más en propio campo.

Elogios para Chiquito Sánchez

Pese a la críticas por parte de la afición del América, Guillermo Almada destacó el buen partido que hizo Erick Sánchez en Aguascalientes: “Chiquito Sánchez fue el mejor jugador en la cancha, lo quiero aclarar porque tuvo un rendimiento no solo en la zona defensiva, también el aporte ofensivo que hizo y me gustan esos reconocimientos”.

Erik Sánchez festeja uno de los goles de América | Imago7