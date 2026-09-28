El técnico uruguayo defiende a quien fuera su jugador en Tuzos y ahora en las Águilas

Pese a las críticas que ha recibido por parte de la afición en redes sociales, para Guillermo Almada no hay dudas: Erick ‘Chiquito’ Sánchez fue el mejor jugador del América en la victoria ante Necaxa.

Guillermo Almada defendió a 'Chiquito' Sánchez | MexSport

Almada considera que Sánchez fue el mejor

El técnico azulcrema destacó el trabajo del mediocampista, tanto en labores defensivas como en su aporte al ataque, y aseguró que su rendimiento ante los Rayos merecía ser reconocido.

Chiquito Sánchez fue el mejor jugador en la cancha, lo quiero aclarar porque tuvo un rendimiento no solo en la zona defensiva, también el aporte ofensivo que hizo y me gustan esos reconocimientos

Oncena titular de América contra Necaxa | Imago7

Aunque ‘Chiquito’ todavía no termina de convencer a un sector de la afición azulcrema, para Almada se ha convertido en uno de sus hombres de confianza. El mediocampista ha disputado todos los partidos del América en este Apertura 2026, seis de ellos como titular y se mantiene como una pieza constante dentro del equipo.

'Chiquito', parte fundamental de la victoria azulcrema

Ante Necaxa, Sánchez fue protagonista en una de las jugadas clave del encuentro. El mediocampista realizó una presión alta que provocó el error de Danny Leyva y recuperó el balón que posteriormente terminó en los pies de Miguel Borja para marcar el 3-2 para las Águilas.

Sánchez disputó los 90 minutos ante los Rayos, completó el 80 por ciento de sus pases, registró cuatro contribuciones defensivas y recuperó cinco balones. Además, ganó cuatro de nueve duelos en el suelo y dos de cinco por la vía aérea.

Erik Sánchez festeja uno de los goles de América | Imago7