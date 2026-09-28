El entrenador de América destacó el desempeño de su equipo

En América todos tienen oportunidad. Guillermo Almada dejó claro que la competencia interna está abierta y que cualquier jugador puede ganarse minutos con su rendimiento.

Tras la victoria ante Necaxa, en un encuentro donde se tuvieron 7 bajas, pero donde los jugadores que participaron cumplieron y consiguieron la victoria, el estratega uruguayo volvió a dejar en claro que mientras respondan, lo jugadores tendran juego

“La verdad son jugadores que en cualquier momento pueden ser titulares; Zendejas se viene recuperando de una lesión, tuvo más continuidad, Carlitos Álvarez y Miguel Borja precisaban minutos, Edwin (Cerrillo) precisaba minutos. Como les digo a ellos: las oportunidades se van a presentar, las camisetas no tienen nombre, tienen rendimiento”, explicó Almada.

Guillermo Almada durante el juego ante Necaxa de Jornada 10 del Apertura 2026 | MEXSPORT

El técnico charrúa aún tiene jugadores por debutar como Santiago Bueno y Santiago Ramos. Sin embargo, el verdadero problema se le presentará cuando tenga plantel completo.

Ante Necaxa, las Águilas tuvieron que reaccionar una vez más. Sin embargo, Almada quedó contento con lo visto en sus pupilos.

“Hoy quedamos satisfechos, sobre todo en el segundo tiempo. Debemos encontrar la solidez que encontramos en el segundo tiempo desde el primer minuto”, señaló.

Guillermo Almada le ha dado mucha confianza a los jóvenes águilas | MexSport

Después de cuatro juegos sin ganar, los de Coapa volvieron a tener una victoria y se marchan a la Fecha FIFA como sub lideres de la tabla general.

“Trascendente porque teníamos que ganar, reencontrarnos con la victoria jugando bien, regular o deficiente. Hicimos un buen partido en la parte ofensiva, seguimos cometiendo errores defensivos que tenemos la tarea de trabajar. Nos deja muy satisfechos el triunfo con un rival que nos complicó durante los 90 minutos”, sentenció.