Henry Martín, jugador del América, en festejo de gol ante Necaxa | MEXSPORT

Las Águilas ganaron en tierras hidrocálidas de la mano de su capitán

Estalló la Bomba. Con un hat-trick de Henry Martín y otro tanto de Miguel Borja, América se impuso 4-2 a Necaxa a domicilio para llegar a 20 puntos y colocarse como sublíder de la tabla general.

Pese a las múltiples ausencias, las Águilas regresaron a la senda del triunfo con una delantera que empieza a dar miedo. Borja llegó a cuatro goles en tres partidos, mientras que Henry Martín ya suma seis tantos en el torneo.

Necaxa y América cerraron la actividad de este domingo en la Liga MX | Mexsport

De la mano del capitán

Los Rayos fueron los primeros en golpear al minuto 37. En un ataque, Emilio Lara intentó anticipar a Julián Carranza, pero el delantero argentino se giró y dejó al defensor azulcrema fuera de la jugada. Carranza aprovechó el espacio y definió para poner el 1-0.

La respuesta de Henry Martín llegó de inmediato. Apenas un par de minutos después, un tiro de esquina terminó con un remate de Miguel Vázquez que Lara alcanzó a desviar, pero el balón quedó sobre la línea. La Bomba apareció para empujarlo y poner el 1-1.

Sin embargo, dos minutos después, el Victoria volvió a vibrar. Carranza recibió dentro del área y buscó rematar, pero Borja apareció para intentar bloquear el disparo; el balón pegó en su mano y el árbitro central señaló la pena máxima. El propio delantero argentino tomó la responsabilidad y engañó a Rodolfo Cota para devolverle la ventaja a los Rayos.

Miguel Borja anota ante Necaxa | Imago7

América intentó responder de inmediato. Primero, Carlos Álvarez estuvo cerca de estrenarse como americanista, pero su disparo terminó directamente en las manos de Luis Jiménez.

Y cuando parecía que Necaxa se iría con ventaja al descanso, el VAR llamó al árbitro para revisar una mano dentro del área. Tras la revisión, se marcó penal para las Águilas y Henry Martín tomó nuevamente el balón para convertir desde los 11 pasos y firmar su doblete.

El segundo tiempo de la 'Bomba'

Ya en la segunda mitad, América aprovechó una distracción en el mediocampo para darle la vuelta al partido. Erick Sánchez ejerció una presión alta que provocó el error de Danny Leyva. El balón quedó en los pies de Miguel Borja, quien definió de zurda y pegado al poste para poner el 3-2.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Necaxa | MEXSPORT