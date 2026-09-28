¿Robo? Así fue el polémico penalti del América que le dio el empate ante Necaxa

El VAR intervino por una mano de Julián Carranza que inicialmente pasó inadvertida

América encontró el empate ante Necaxa en medio de la polémica arbitral durante el cierre de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Una mano señalada dentro del área después de la intervención del VAR permitió a las Águilas disponer de un penalti en los últimos minutos de la primera mitad.

La acción ocurrió durante el tiempo agregado, después de un tiro libre a favor del conjunto dirigido por Guillermo Almada. Julián Carranza intentó despejar el balón dentro del área y, inicialmente, ni los jugadores del América ni el cuerpo arbitral reclamaron una posible infracción.

Jugadores del América festejando un gol de Miguel Borja, ante Necaxa | IMAGO7

¿Por qué marcaron penalti a favor del América?

El encuentro continuó durante algunos instantes hasta que Guillermo Pacheco Larios, árbitro central, recibió el llamado del VAR para revisar la acción. El silbante acudió al monitor y observó nuevamente el contacto del balón con el brazo del futbolista argentino.

Después de la revisión, Pacheco Larios consideró que Carranza había impactado el balón con el codo mientras tenía el brazo en una posición antinatural. El árbitro regresó al terreno de juego y señaló la pena máxima a favor de las Águilas, una decisión que rápidamente generó críticas en redes sociales.

La controversia se centró en la posición del brazo y en si el contacto era suficiente para sancionar la infracción. La jugada pasó inadvertida inicialmente y la determinación cambió únicamente después de que el VAR solicitara al árbitro revisar las imágenes.

Francisco Chacón critica el penalti señalado ante Necaxa

Uno de los que cuestionó públicamente la decisión fue Francisco Chacón, exárbitro y actual analista arbitral. A través de sus redes sociales, señaló que, desde su perspectiva, sí existió contacto con el brazo de Carranza, pero consideró que la acción no debía terminar en penalti.

"En el partido entre Necaxa y América, el penal que le acaban de marcar al América por mano es increíble. Nadie, absolutamente nadie, había visto ni reclamado nada, y el VAR, Camacho Peregrina, que es del club del pádel de Elizondo, inventa y busca una mano en donde sí existe contacto, pero no deliberación. Es más falta de Henry por juego peligroso que penal. Increíble la incapacidad de Pacheco, que, viéndola, decida marcar penal", escribió Chacón.