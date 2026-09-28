El canterano de Chivas ha sido señalado luego de que circularan publicaciones donde dio “like” a contenido relacionado con América

Santiago Sandoval, una de las jóvenes promesas de Chivas, se encuentra en medio de la polémica luego de que en redes sociales comenzaran a circular publicaciones que lo relacionan con el América, el principal rival del Rebaño.

El futbolista ha ganado protagonismo por su proyección dentro de la cantera rojiblanca, además de sus constantes apariciones con selecciones juveniles y la popularidad que ha conseguido por sus bailes y publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, algunos usuarios han puesto la lupa sobre su actividad digital, luego de que circularan capturas de publicaciones en las que presuntamente Sandoval habría dado “like” a contenido relacionado con el conjunto azulcrema.

La situación provocó comentarios y críticas entre aficionados de Chivas, quienes comenzaron a cuestionar si el joven futbolista tiene alguna simpatía por el América.

Santiago Sandoval celebrando anotación ante Pumas | MEXSPORT

Hasta el momento, los “likes” que circulan en redes no representan una declaración pública del jugador sobre sus preferencias.

¿Sandoval será americanista por herencia?

La polémica toma mayor fuerza por un antecedente familiar. Luis Alonso Sandoval, padre del futbolista, también tuvo un pasado con Chivas, pero reveló que durante su etapa como rojiblanco tuvo el sueño de jugar para el América.

Sandoval fue canterano de Chivas y formó parte del club entre 2002 y 2004, aunque posteriormente cumplió aquel objetivo en 2010, cuando se convirtió en jugador de las Águilas.

Santiago Sandoval en un juego de selección mexicana | MEXSPORT

“Mis ídolos eran los del América y yo jugaba en Chivas, eso nadie lo sabía, solo mis compañeros. Toda mi vida y mi sueño era jugar en América”, reveló el exfutbolista en un podcast.

El sueño que su padre cumplió con las Águilas

El exjugador también recordó que durante su infancia admiraba a figuras como Kalusha, Biyik y Cuauhtémoc Blanco, además de aquella generación americanista dirigida por Leo Beenhakker.

“Yo era fanático de Biyik, de Kalusha, de Cuauhtémoc, Villa, de ese equipo de Leo Beenhakker. No decía nada, pero era mi sueño”, relató.

Santiago Sandoval, Chivas vs Tigres | IMAGO7