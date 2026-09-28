Carlos Álvarez, jugador del América, en el Estadio Azteca, previo al Clásico Nacional | IMAGO7

El choque ante los Rayos trae recuerdos especiales para las Águilas

Del adiós de Álvaro Fidalgo a la primera titularidad de Carlos Álvarez. América se enfrenta esta noche a Necaxa y el duelo ante los Rayos trae recuerdos especiales para los aficionados azulcremas que hoy vuelven a involucrar a otro español.

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La última vez que ambos equipos se enfrentaron, las Águilas vivieron una noche que quedó marcada por la despedida de uno de sus futbolistas más queridos. Ese 31 de enero de 2026, Fidalgo salió de la convocatoria y el juego pasó a segundo plano. Uno de los pilares del tricampeonato se marchaba y veía su última encuentro entre lagrimas desde el palco.

Carlos Álvarez, jugador del América, en el Estadio Azteca, previo al Clásico Nacional | IMAGO7

Ahora, varios meses después, el destino vuelve a poner a Necaxa en el camino del conjunto azulcrema, pero con un escenario completamente diferente.

Esta vez, otro español vivirá una noche especial. Carlos Álvarez tendrá la oportunidad de arrancar como titular debido a varias ausencias en el equipo, por lo que Guillermo Almada lo puso en el cuadro inicial.

Carlos Álvarez en el nido de Coapa | x:@ClubAmerica

El español, quien llegó procedente del Levante, ya sumó sus primeros minutos con las Águilas ante las Chivas y ahora está considerado por Guillermo Almada para iniciar el encuentro frente a los hidrocálidos.