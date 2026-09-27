Regla de menores: ¿Qué equipos ya cumplieron y cuáles están en problemas en el Apertura 2026?

Festejo del Atlante al segundo gol ante Rayados de Monterrey, en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Una de las reglas más importantes en el futbol mexicano sigue su curso con algunos de los clubes en ciertos problemas para cumplirla

La regla de menores continúa marcando el rumbo del Apertura 2026 y, tras esta jornada, la diferencia entre los equipos que ya cumplieron con la cuota y aquellos que todavía tienen una tarea importante por delante es cada vez más evidente.

Mourad El Ghezouani tras anotar con Xolos | MEXSPORT

Unos perros con jóvenes

Tijuana es el líder de la clasificación con mil 473 minutos, seguido muy de cerca por Atlante, que suma mil 458. Ambos equipos ya cumplieron con la regla. América también alcanzó el objetivo al acumular mil 217 minutos, mientras que Pachuca, con 997, se encuentra prácticamente en la recta final para completar la cuota.

Detrás aparecen Necaxa con 983 minutos, Pumas con 965 y Atlas con 928, tres clubes que también están cerca de cumplir. Toluca, con 827, y Atlético de San Luis, con 687, se encuentran en una situación intermedia, mientras que Chivas registra 623 minutos.

Santiago Sandoval, en festejo de gol con Chivas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

El fondo de la tabla... de menores

En la parte baja de la tabla aparecen varios equipos con una tarea más complicada. Cruz Azul suma 557 minutos y Tigres 471, mientras que León acumula 466. Más abajo están Querétaro con 308, Santos Laguna con 278 y Rayados de Monterrey con apenas 196 minutos.

El cierre de la clasificación lo ocupan FC Juárez con 185 minutos y Puebla con 174, por lo que estos equipos deberán acelerar considerablemente la participación de sus futbolistas jóvenes durante las jornadas restantes.

Óscar Estupiñán celebra gol en el FC Juárez vs Tigres | MEXSPORT