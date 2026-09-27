Bryan 'Cotorro' González, jugador de Chivas, en partido ante Pumas del Apertura 2026 | IMAGO7

El Cotorro continúa lesionado y su ausencia ha sido sensible para el Guadalajara

El lateral izquierdo de Chivas, Bryan González, continúa lesionado y su ausencia ha sido sensible para el Guadalajara y el esquema del estratega Gabriel Milito, quien confirmó que existe la posibilidad de que el futbolista no llegue al próximo partido, el Clásico Tapatío ante Atlas.

¿Qué dijo Milito sobre el Cotorro?

Al término del encuentro ante Querétaro, el estratega argentino habló sobre la evolución del ‘Cotorro’ tras su lesión y aseguró que, de acuerdo con el pronóstico, el jugador se perdería el duelo ante los rojinegros en la cancha del Estadio Jalisco.

“En el caso de Cotorro, veremos cómo evoluciona. Según el pronóstico, no creemos que pueda llegar a ese partido, pero habrá que esperar y ver cómo responde”, reveló.

Bryan 'Cotorro' González, jugador de Chivas, en festejo de gol ante Pumas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

La irregularidad del Cotorro González

El ‘Cotorro’ González no ha logrado encontrar regularidad con el Guadalajara desde la lesión que sufrió durante la Leagues Cup ante Seattle Sounders. Después de aquel encuentro, se perdió cuatro partidos consecutivos de Liga MX ante Santos Laguna, Tijuana, Pachuca y Atlético de San Luis.

González regresó a la actividad ante Pumas, al ingresar de cambio y marcar gol; posteriormente, recayó de su lesión ante América, en el Clásico Nacional. Actualmente, se ha perdido un total de cinco encuentros en lo que va del campeonato debido a esta lesión.

Bryan 'Cotorro' González, jugador de Chivas, en festejo de gol ante Pumas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

Miguel Gómez y José Castillo podrían regresar ante Atlas

Ante la gran cantidad de lesionados en las filas del Guadalajara, Gabriel Milito reconoció que ante Atlas podrían darse dos regresos, luego de que Miguel Gómez y José Castillo han evolucionado favorablemente.

“Miguel Gómez y José Castillo van mucho más rápido, o más avanzados, que ‘Cotorro’. Imaginamos que, a lo mejor, sí podrían estar en condiciones de jugar”, concluyó.