Antes de la pausa por Fecha FIFA, esta es la manera en la que se acomodan los equipos

Toluca sigue siendo el líder del futbol mexicano aunque no pudo ganarle a Cruz Azul en lo que puede ser catalogado uno de los mejores partidos del torneo, pues empataron a tres goles en la cancha del Estadio Banorte.

La parte más baja de la tabla también se ha movido, pues parece que el chip cambió para algunos clubes que hasta hace poco no sabían como ganar y hoy en día tienen rachas importantes antes de que la Liga MX pare por una semana.

Cruz Azul y Toluca empatan a tres en el Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Cómo marchan los equipos?

Como ya se ha mencionado, Toluca es el equipo que mejor puntaje lleva en lo que va del torneo, pues por ahora tiene 20 puntos, dos más que Chivas, quienes han dejado ir una buena oportunidad de recuperar el liderato al perder 0-2 en contra de los Gallos Blancos de Querétaro y ahora son terceros; quienes por ahora son el cuarto peldaño en un muy bueno y sorpresivo torneo.

En cuanto a América, han escalado al segundo lugarluego de su victoria 2-4 ante Necaxa y posteriormente tendrán que jugar su duelo pendiente de Fecha 7 ante Xolos. De vuelta al conteo, Atlas también sigue en la parte alta, pues es sexto lugar después de ganarle a Tijuana en el Estadio Caliente, con León en el medio porque vencieron a un pésimo Juárez por la mínima. Cruz Azul es el séptimo puesto, ellos también con los diez partidos terminados y 16 puntos en total.

Xolos tras la derrota ante los Rojinegros siguen siendo octavos. Fuera de zona de Liguilla se encuentra Puebla en el noveno con 14 puntos, abajo de ellos está Monterrey con 13 y aún más abajo, en el 11, Pachuca con 12, pues no pudieron con el nuevo equipo de moda, Santos Laguna.

Pumas también perdió este domingo en el cierre de la jornada, por lo que se mantiene en el puesto 12. Pese a su gran victoria ante Rayados, Atlante se mantiene en el lugar 14, porque San Luis venció a los de la UNAM y ya son 13 en el orden.

Aunque siga sorprendiendo, Tigres sigue siendo parte de los más bajos de la tabla, pero luego de vencer por la mínima a La Franja, se han apóderado del lugar 15. Santos ya es 16 tras tres partidos consecutivos con victoria, el más reciente ante Pachuca en casa para acrecentar el 'Color Verde Esperanza'.

Santos Laguna vs Pachuca | Imago7