Esteban González luego de vencer a Chivas: "Desde que llegamos a México nos daban por perdidos"

El entrenador chileno de los Gallos destacó el accionar de su equipo tras vencer al Rebaño

Querétaro consiguió un triunfo importante al derrotar 2-0 a Chivas, resultado que dejó satisfecho a su director técnico, Esteban González, quien destacó el carácter mostrado por sus jugadores y la manera en la que han afrontado el torneo pese a las expectativas que existían alrededor del equipo.

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Las consecuencias de menospreciar a Querétaro

El estratega aseguró que desde su llegada a México percibieron que Querétaro no era considerado favorito en sus partidos, una situación que, lejos de afectarles, terminó fortaleciendo al grupo.

Desde que llegamos a México nos dimos cuenta de que nos miraban por debajo del hombro y nos daban por perdidos antes de que iniciara el juego. Hoy hicimos un partido casi perfecto, no dimos ningún partido por perdido y con mucho amor propio. Estoy muy contento. Creo que son 12 años que no se ganaba acá. Ojalá hubiésemos tenido a Ronaldinho nosotros por acá ahora. Rompimos paradigmas. La verdad es que no nos incomoda que nos miren de chicos a grandes

Esteban González, entrenador de Querétaro ante CHivas en la Jornada 10| Imago7

Después del triunfo, González pidió a sus futbolistas mantener los pies sobre la tierra y no dejarse llevar por la posición que actualmente ocupa Querétaro ni por la atención que pueda recibir el equipo en los medios de comunicación.

No nos puede marear la posición en la tabla o que hablen más de ellos en televisión. No, nadie es más importante que todos juntos y el plantel. Si queremos pelear cosas importantes, el nivel de concentración tiene que ser más alto. Queremos más y esta es la clave del equipo. No nos sobra nada, no hemos ganado absolutamente nada. Ya llegará el momento de celebrar, si es que pasa. Nuestro objetivo es claro: entregarse al máximo. Cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y siento que los jugadores lo han hecho a la perfección

Mateo Coronel pone el 0-2 en casa del Rebaño | Imago7

Paso a paso

El entrenador queretano también destacó la importancia de mantener la misma mentalidad y forma de trabajo, pese a que los resultados puedan modificar el entorno alrededor del equipo.

Lo llevamos con tranquilidad con los resultados. Por eso es importante las formas. El entorno va a cambiar, pero internamente el enfoque va a ser el mismo. No podemos ver por debajo del hombro a ningún rival. No nos sobra nada. Este es un equipo que sabe competir. Los sueños se cumplen, pero podemos llevarlo a que los cumplan