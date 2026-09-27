El Rebaño volvió a sufrir con Óscar Whalley como portero titular este torneo

La ausencia de Raúl Rangel en la portería se ha convertido en un factor que ha marcado los resultados recientes de Chivas. Cuando el guardameta mexicano no ha podido defender el arco del Guadalajara, el equipo ha mostrado dificultades para conseguir resultados positivos en la Liga MX.

El partido más reciente que se disputó este sábado frente a Querétaro. Chivas cayó 0-2 en el Estadio Akron, resultado que significó su tercera derrota en los siete partidos disputados sin Rangel.

Óscar Whalley en calentamiento con Chivas | IMAGO 7

En los últimos siete encuentros de Liga MX en los que Rangel no ha estado disponible, Chivas registra una victoria, tres empates y tres derrotas. Estos resultados representan seis puntos de 21 posibles, es decir, apenas el 28.6 por ciento de las unidades disputadas.

Durante estos partidos, el conjunto rojiblanco ha recibido 11 goles y únicamente ha conseguido mantener su portería imbatida en dos ocasiones. La estadística refleja una mayor vulnerabilidad defensiva cuando el arquero titular no se encuentra disponible.

Óscar Whalley ha sido el encargado de ocupar la portería en estos encuentros. El español ha tenido la responsabilidad de suplir a Rangel, aunque los resultados no han acompañado de manera constante al Guadalajara y en su último juego se vio nervioso y con errores pocos comunes en él.

Óscar Whalley en lamento con Chivas | IMAGO 7

El contraste en los resultados ha colocado nuevamente bajo la lupa la importancia de Rangel para el conjunto tapatío. El guardameta se ha consolidado como una pieza habitual en el esquema del equipo, mientras que sus ausencias han obligado al cuerpo técnico a recurrir a Whalley.

Con el torneo en marcha, Chivas deberá encontrar soluciones cuando Rangel no pueda estar disponible, especialmente en una posición donde la regularidad y la confianza pueden ser determinantes para sostener los resultados.