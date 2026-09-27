Erik Lira y Tala Rangel se pronuncian tras las declaraciones de Rafa Márquez sobre “jugar como el Barcelona”

Los jugadores de la Selección aseguraron que las palabras de su entrenador no causaron problemas

La nueva era de la Selección Mexicana comenzó. Con Rafael Márquez al mando, el equipo Tricolor inició con un empate ante la Selección de Colombia; sin embargo, el foco de atención se fue en los jugadores y entrenador, esto tras unas declaraciones del ‘Káiser’ sobre “jugar como el Barcelona”, situación que no molestó a los futbolistas.

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¿Qué pasó con Márquez y sus jugadores?

Previo al enfrentamiento entre el Tricolor y los cafetaleros, Rafa fue cuestionado sobre el estilo de juego que adoptará México y si este será como el Barcelona de Pep Guardiola, equipo del que Márquez fue pieza clave; el entrenador aseguró que, aunque la Selección adoptará su propio estilo, ya que no hay ‘materia prima’ para ser como el Barça.

Calentamiento de la Selección Mexicana, en Baltimore, previo a su duelo ante Colombia | IMAGO7

Dichas declaraciones fueron mal interpretadas o tomadas de mala manera por algunos sectores de la prensa y de los aficionados, pues veían en las palabras de Rafa una ‘infravaloración’ hacia los jugadores mexicanos. Afortunadamente, seleccionados como Erik Lira y Tala Rangel entendieron bien las palabras de su entrenador y aseguraron que no tomaron mal lo que dijo.

Realmente no hizo ruido el comentario, sabemos que el jugador mexicano cuando se le exige responde, hoy fue un partido trabado, pero creo que se hizo bien”, declaró Raúl ‘Tala’ Rangel.

No, claro que no, en ningún momento nos molestó. Rafa es el primero que confía en nosotros, Rafa es el que está al mando y, como digo, es como ahora el papá de nosotros y trabajamos en todo, estamos con él y si nos molestó, hablando por mí, en lo absoluto, nosotros sabemos lo que era el Barcelona de Rafa Márquez. Hoy salimos a la cancha y dimos un partidazo”, declaró Erik Lira.

Selección Mexicana previo al amistoso vs Colombia | IMAGO7

¿Cómo fue el empate de México ante Colombia?

Pese a que el debut de Rafa en el banquillo se vio mermado por un tempranero gol de Colombia gracias a Luis Javier Suárez al minuto nueve, el equipo mexicano supo reaccionar de inmediato y sometió a los cafetaleros durante el resto del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, México consolidó un gran primer partido en la era de Rafa con un golazo de Gilberto Mora. El ‘Niño Maravilla’ hizo una buena jugada individual para vencer a la defensa colombiana y así conseguir el empate en la pizarra, mismo que dejó buenas sensaciones de cara al proceso del Mundial de 2030.