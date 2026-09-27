¡De la mano de Morita! México empata con Colombia en el debut de Márquez con golazo de Gilberto

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, festejando su primer gol con el Tricolor | MEXSPORT

El jugador de los Xolos hizo un recorte fantástico con el primer tanto del Tricolor

Rafael Márquez salió a salvo en su primera prueba al frente del Tri. La Selección Mexicana empató 1-1 ante Colombia gracias a una genialidad de Gilberto Mora a quien le quedó muy bien el 10.

La Selección Mexicana comenzó una nueva etapa de la mano del Káiser con una buena actuación. Pese al empate, el Tri fue superior durante gran parte del encuentro y generó las ocasiones más claras ante la selección sudamericana.

Colombia festeja el primer tanto del parido ante el Tricolor | MEXSPORT

¿Cómo fue el México vs Colombia?

Ahora, México viajará a Nueva Jersey, donde se medirá ante Perú el próximo 29 de septiembre en el segundo encuentro de esta nueva era.

Colombia pegó primero. Apenas al minuto 9, Richard Ríos se quitó fácilmente a Luis Chávez con un amague y metió un centro preciso al área chica que Luis Suárez remató para poner el 1-0.

Gilberto Mora en jugada ante futbolistas colombianos, en Baltimore | MEXSPORT

México estuvo cerca de reaccionar al 31’. Tras un contragolpe comandado por Gilberto Mora, el Piojo Alvarado sacó un disparo que se estrelló en el poste. El rebote le quedó a Luis Chávez dentro del área, con el portero ya vencido, pero el mediocampista increíblemente mandó su remate por encima del arco.

El Tri siguió insistiendo y al 36’ volvió a tocar la puerta. Alvarado colgó un centro dentro del área que la Hormiga González remató de forma incómoda al estorbarse con el Chucky Lozano. El balón terminó nuevamente estrellándose en el poste.

Festejo de Hormiga con Gil Mora | MexSport

Morita y su segundo tiempo

Para la segunda mitad, México ya era claramente superior y Gilberto Mora, quien había sido uno de los jugadores más insistentes, apareció para conseguir el empate con un golazo.

Al minuto 62, el nuevo 10 del Tri recibió un pase filtrado de Jesús Gallardo, recortó dentro del área y dejó en el suelo a Jhon Lucumí para después definir y marcar el 1-1 definitivo.