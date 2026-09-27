El Puebla cayó ante Tigres en el Estadio Universitario, en un encuentro que tuvo como uno de sus momentos determinantes una jugada revisada por el VAR, luego de que el árbitro señalara una mano dentro del área poblana para marcar penal. Tras el partido, el técnico de La Franja, Gerardo Espinoza, expresó su molestia por la decisión y aseguró que no es la primera ocasión en la que su equipo se ve involucrado en este tipo de situaciones.