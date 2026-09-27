El Puebla cayó ante Tigres en el Estadio Universitario, en un encuentro que tuvo como uno de sus momentos determinantes una jugada revisada por el VAR, luego de que el árbitro señalara una mano dentro del área poblana para marcar penal. Tras el partido, el técnico de La Franja, Gerardo Espinoza, expresó su molestia por la decisión y aseguró que no es la primera ocasión en la que su equipo se ve involucrado en este tipo de situaciones.
Una decisión que no parece correcta
Nos deja a todos intranquilos, molestos, porque todas las jornadas nos han ocurrido situaciones. No es un tema ajeno; de hecho, siempre son faltitas , faltitas que te van metiendo a tu área. Y yo les decía que no era necesario que marcaran un penal. Bueno, hoy sí nos pitan un penal que no nos deja cómodos. Pero bueno, simplemente queda felicitar a los jugadores, que están luchando efectivamente en cada una de las jornadas
A pesar del resultado, Espinoza destacó el trabajo que sus futbolistas han realizado durante el torneo y aseguró que la exigencia dentro del equipo se mantiene independientemente de los resultados que consigan jornada tras jornada.
De mi parte, siempre trabajar, sea cual sea el resultado. Yo les pido a mis jugadores que lleguen y se entreguen al 100 por ciento en cada uno de los entrenamientos. Tenemos una exigencia, tenemos estándares altos y, bueno, eso me parece que dentro de todo se está reflejando en el torneo.
¿Qué significa jugar en el 'Volcán'?
Finalmente, el estratega poblano habló sobre el Estadio Universitario y destacó tanto el escenario como el ambiente que genera la afición de Tigres, además de reconocer lo que representa la institución dentro del futbol mexicano.
Este estadio siempre es fantástico, tiene una gran afición, una cancha hermosa para jugar al futbol. Definitivamente debería ser un lugar donde se rinda tributo sinceramente al futbol, por todo el entorno que hay y lo que representa esta institución