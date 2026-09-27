El 'Rey Midas' sabe que la victoria ante La Franja podría ayudarle a enracharse en la parte final del torneo

Tigres consiguió una victoria importante ante Puebla en la Jornada 10 del Apertura 2026, resultado que le permite mantener con vida sus aspiraciones de meterse a la Liguilla, aunque las circunstancias en la tabla continúan siendo complicadas. Tras el encuentro, Víctor Manuel Vucetich reconoció la dificultad del panorama, pero aseguró que el equipo seguirá luchando por los resultados.

Juan Brunetta pone al frente a Tigres ante Puebla vía penal | MEXSPORT

Palabras de Vuce tras vencer a La Franja

Sí, sabemos que las circunstancias han sido complicadas, difíciles, pero, a fin de cuentas, creo que seguimos con esa intención, no se pierde esa posibilidad. Sabemos que hay cierta distancia; sin embargo, creo que a nosotros nos corresponde ser profesionales, estar siempre defendiendo los colores y buscar los resultados

Vucetich habla tras vencer a Puebla | RÉCORD

Sobre el triunfo ante Puebla, el estratega felino destacó principalmente la actitud mostrada por sus dirigidos, además de reconocer el trabajo que ha realizado el conjunto poblano durante el torneo.

Yo creo que lo más importante para nosotros es la victoria. Considero que Puebla viene trabajando bien, por eso está donde está en estos momentos, para mí, lo más rescatable es que el equipo tuvo una gran actitud, supo trabajar sé que no fue un partido espectacular, pero fue un partido disfrutado al 100 por ciento

De menos a más

Vucetich también habló sobre la evolución que ha tenido Tigres en las últimas jornadas y puso especial énfasis en las ausencias que ha enfrentado el equipo, señalando que algunos de los jugadores que no estuvieron ante Puebla podrían ser titulares.

Se va creciendo. A pesar de las ausencias que existen hoy, del partido pasado a este partido tuvimos cuatro ausencias y son ausencias importantes, jugadores que pueden ser titulares cualquiera de ellos. Entonces, estar supliendo a estos jugadores es difícil y más en los encuentros que se están teniendo con esta intensidad de trabajo. Entonces creo que el cero, de equipo sólido, nos permite siempre tener la posibilidad de poder seguir avanzando y seguir creciendo hacia el frente