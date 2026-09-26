¡Verán a su ex! Emiliano Gómez y “Memote” frente a su pasado en el Tigres vs Puebla

Los dos nuevos delanteros de Los Felinos tendrán enfrente a su pasado, ahora representando al conjunto regiomontano

Tigres tendrá este sábado un ingrediente especial en su duelo ante Puebla, pues dos de sus incorporaciones más recientes podrían enfrentar desde el arranque a su antiguo equipo. Emiliano Gómez y Guillermo “Memote” Martínez, ambos con pasado en La Franja, aparecen como opciones para iniciar en el ataque felino ante el conjunto poblano en la Jornada 10 del Apertura 2026.

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Gómez, el caso más reciente

El caso de Emiliano Gómez es el más reciente. El delantero uruguayo dejó al Puebla apenas hace unas semanas para convertirse en refuerzo de Tigres, después de dos años con el conjunto camotero. Con La Franja disputó 70 partidos, en los que marcó 17 goles y registró siete asistencias.

Gómez llegó al futbol mexicano para el Apertura 2024 y rápidamente se convirtió en una de las principales opciones ofensivas del Puebla. Su último tramo con el club estuvo marcado por una lesión en el pie que lo mantuvo fuera algunas semanas, antes de concretarse su llegada a Tigres. Ahora, apenas unas semanas después de su salida, podría tener enfrente a los mismos colores que defendió durante cuatro torneos.

Emiliano Gómez tras anotar con Puebla | IMAGO7

'Memote' ya le ha anotado a Puebla

Por su parte, Guillermo Martínez conoce todavía más a fondo al Puebla. El delantero mexicano vistió la camiseta de La Franja entre 2021 y 2023, periodo en el que disputó 91 partidos, marcó 23 goles y aportó cinco asistencias.

El mejor momento de Memote con Puebla llegó en el Apertura 2023, cuando marcó 11 goles y se convirtió en uno de los principales goleadores mexicanos del torneo. Sus actuaciones le permitieron dar el salto a Pumas y posteriormente regresar a la Liga MX con Tigres para este Apertura 2026.

'Memote' Martínez en partido con Pumas | MEXSPORT

Ahora, ambos delanteros tienen la posibilidad de reencontrarse con el club que marcó una parte importante de sus respectivas carreras. Y no sería solamente un reencuentro desde la banca: ante las bajas que presenta Tigres para esta jornada, Víctor Manuel Vucetich probó un once con Gómez y Martínez como titulares.

Así, Tigres podría presentar una dupla de ataque con pasado poblano para buscar una victoria que le permita reaccionar en el torneo. Del otro lado estará Puebla, el equipo donde Gómez y Martínez dejaron goles, asistencias y una parte importante de su historia en la Liga MX.