¡Por la mínima! Tigres vence a Puebla con gol de Brunetta y llega a 10 puntos

Los felinos se impusieron 1-0 en el Estadio Universitario gracias a un penalti convertido por Juan Brunetta

En un duelo de muy pocas acciones, Tigres consiguió una importante victoria ante Puebla en la Jornada 10 del Apertura 2026, al imponerse por 1-0 en el Estadio Universitario, resultado que le permite llegar a 10 puntos en el torneo.

Un partido muy apagado

Durante la primera parte, los felinos tuvieron una de sus oportunidades más claras al minuto 14, cuando Guillermo Martínez apareció dentro del área para rematar de cabeza, aunque el arquero de Puebla respondió de buena manera para evitar la caída de su arco.

Puebla también buscó abrir el marcador y al minuto 34 generó peligro con un disparo desde los linderos del área que terminó pasando por un costado del arco defendido por Tigres.

Con el marcador sin movimientos, ambos equipos se fueron al descanso con el 0-0 en el marcador y la necesidad de encontrar una jugada que pudiera cambiar el rumbo del encuentro.

Tigres y Puebla, sin goles en 'El Volcán' | MEXSPORT

Un penal logró romper el empate

Fue hasta el minuto 50 cuando el árbitro acudió al VAR para revisar una posible mano dentro del área de Puebla. Después de observar la jugada, determinó señalar la pena máxima a favor de Tigres.

Juan Brunetta tomó la responsabilidad desde los once pasos y al minuto 53 convirtió el penal para poner el 1-0, ventaja que los universitarios supieron mantener durante el resto del encuentro.

Con este resultado, Tigres llega a 10 puntos después de 10 jornadas, mientras que Puebla se mantiene con 14 unidades en el Apertura 2026.