El estratega de los escarlatas terminó caliente tras dejar ir el empate contra Cruz Azul

Como es habitual cuando su equipo no gana, Antonio Mohamed una vez más apuntó contra el arbitraje en el Apertura 2026 de la Liga MX. Ahora fue Katia Itzel García la señalada, por su labor en el partido de Cruz Azul contra Toluca, en el cual el silbante incluso la buscó en los vestidores para reclamarle.

Ya desde el partido, el 'Turco' estuvo constantemente reclamando las decisiones de la silbante, por lo que se llevó la tarjeta amarilla antes del descanso. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, en el cual los Diablos pasaron de perder 2-0, a ganar 2-3, a empatar 3-3, el técnico escarlata buscó a Katia en el túnel a los vestuarios.

¿Qué pasó con Mohamed y Katia Itzel García?

En un video que circula en TikTok, difundido por el usuario @choscarsnz, se observa el momento que el cuerpo arbitral está ingresando a vestidores y Mohamed detiene a Katia Itzel. Incluso en su interacción impiden el paso del capitán de Cruz Azul, Carlos Rodríguez, quien tuvo que evitarlos porque se quedaron parados justo al final de la escalera que da acceso al campo.

Antonio Mohamed en el partido contra Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7

Si bien no se distinguen las palabras de lo que Mohamed le dice a la árbitra, en sus labios se lee que reiteradamente le cuestiona "¿por qué?", ante lo cual Katia, que queda de espaldas a la toma, responde sin hacer demasiados ademanes, aparentemente con calma. En el video se ve que el 'Turco' quiso prolongar la discusión, pero uno de los abanderados aleja a García de él.

No está claro si dicho video fue tomado en el descanso, justo después de que Mohamed recibió su amonestación, o si fue al finalizar del compromiso. Sin embargo, deja en evidencia la inconformidad del técnico escarlata con la labor de la silbante en el compromiso en el Estadio Azteca.

¿Habrá sanción para el 'Turco' Mohamed?

En la conferencia de prensa posterior al partido, Mohamed afirmó que Katia no tenía nivel, y que "de haber un árbitro normal ganábamos el partido". El estratega afirmó que sus palabras no estaban atravesadas por una cuestión de género, pero de igual forma podrían acarrearle una sanción por sus señalamientos al arbitraje.

En el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en el Capítulo VI: Otras infracciones cometidas por los sujetos del reglamento, el Apartado D habla "sobre el fair play, el juego limpio y la integridad deportiva".

Katia Itzel García en la Liga MX con jugadores de Cruz Azul y Toluca | MEXSPORT

En dicha sección, en el inciso D del Artículo 70, estipula que se sancionará con una multa de tres mil a seis mil UMAs o un partido de suspensión a "aquel Jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR".

En el Apertura 2023, el 'Turco' estaba como técnico de Pumas y recibió una multa por hacer un gesto de billetes lanzados luego de la derrota contra América. Además, se refirió a Víctor Cáceres como una "persona que obedece órdenes", por sancionar el penal que supuso su derrota en el Clásico Capitalino, por lo que esa ocasión sí recibió una multa.