¿Cruz Azul acusa a Toluca de presionar al arbitraje? Esto es lo que se sabe

En el vestidor celeste existiría molestia por el trabajo de Katia Itzel García y su cuerpo arbitral

El empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca continúa generando polémica. Además de las acciones que marcaron el encuentro, el arbitraje de Katia Itzel García quedó bajo cuestionamientos, mientras que en el entorno de La Máquina habría inconformidad por la actuación de los silbantes.

De acuerdo con información compartida por Carlos Ponce de León, integrantes de Cruz Azul estarían molestos por la manera en que se desarrolló el segundo tiempo. La percepción en el vestidor celeste sería que Antonio Mohamed se acercó a los árbitros durante el descanso para reclamarles y ejercer presión de cara a la parte complementaria.

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Cruz Azul habría señalado a Mohamed por hablar con los árbitros

Según lo expuesto, en el entorno cementero consideran que los reclamos del estratega argentino pudieron influir en el desarrollo del encuentro. Sin embargo, esta versión correspondería a la percepción de personas cercanas al equipo y no a una queja formal presentada por el club.

La misma información apunta a que Cruz Azul no tendría intención de llevar el asunto ante las instancias correspondientes, con el objetivo de evitar posibles problemas. No obstante, la molestia por las decisiones arbitrales habría continuado después del silbatazo final.

Por ahora, queda por conocer si Katia Itzel García incluirá algún incidente relacionado con Mohamed en la cédula arbitral del encuentro, documento en el que se registran las incidencias relevantes del partido.

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Katia Itzel García, bajo la lupa tras el Cruz Azul vs. Toluca

Las críticas también se dirigieron al desempeño de la árbitra y de su equipo. Durante el análisis, se cuestionó la decisión de la Comisión de Árbitros de designarla para un encuentro de alta exigencia como el disputado entre Cruz Azul y Toluca.

Entre las jugadas señaladas estuvo una entrada de Alexis Vega sobre José Paradela que, desde la perspectiva del analista, pudo ameritar una tarjeta roja. También se mencionó el empujón de Willer Ditta a un integrante del cuerpo arbitral y otras acciones que generaron controversia durante el encuentro.

En contraste, la anulación del gol de Luka Romero que habría significado el empate 3-3 fue considerada correcta por el comentarista. La jugada formó parte de una serie de decisiones que dividieron opiniones durante el partido.