El central de la Selección aseguró que confía en el proceso del Tricolor y habló de su futuro en el Genoa

La nueva era de México comenzó. Tras la salida de Javier Aguirre finalmente Rafael Márquez tomó el mando de la Selección Mexicana. El ‘kaiser’ inició su etapa con un empate ante Colombia lleno de buenas sensaciones en la cancha, situación que reconoció uno de sus capitanes, Johan Vásquez, quien aseguró confiar en el proceso y en sus compañeros.

“Ya hay una base y un camino trazado”

Luego de terminar el empate entre México y Colombia con un gol para ambos lados, el central del Genoa aseguró en entrevista con Omar Villarreal ‘Villa Villa’, que aunque fue un duelo muy difícil el equipo se mostró bien, por lo que él y sus compañeros se van satisfechos y con buenas sensaciones tras los primeros 90 minutos del nuevo proceso.

“Sí, creo que los bailamos que era un buen examen un buen partido, yo creo que satisfechos, al final de cuenta ya lo veníamos hablando, ya hay una base, ya hay un camino trazado que lo hemos venido haciendo desde el Mundial pasado, me quedo con buena sensaciones, al final de cuentas vinieron chicos por primera vez y se vieron bastante bien”, declaró.

Johan Vásquez en amistoso con México | IMAGO7

Del mismo modo, uno de los capitanes del equipo mexicano habló sobre la ascendente estrella del balompié nacional, Gilberto Mora, mismo que fue el autor del gol del Tricolor. Vásquez confesó que está feliz por su compañero y que tanto él como el resto de sus compañeros lo ‘arropan’ bien y le desean lo mejor.

En lo personal contento con él, a su corta edad mantiene los pies en la tierra sin desubicarse, y está bien rodeado con nosotros y estoy contento y espero no sea el último”, añadió.

Gilberto Mora festeja su gol con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuál es el futuro de Johan Vasquez?

Johan finalizó la entrevista hablando sobre su presente en el futbol italiano, específicamente en qué le depara rumbo al 2027. El central mexicano confesó que está feliz donde se encuentra ahora y deja su futuro en ‘las manos de dios’.

A ver, creo que en los últimos años se habla del salto y no tiene caso hablarlo porque ya pasó el mercado. Lo que vengo diciendo es que estoy contento donde estoy, me he adaptado, la gente me quiere bastante, mis hijos nacieron ahí y en el último juego cumplí 150 partidos con ellos, entonces estoy muy contento”, concluyó.