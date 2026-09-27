“Los que creyeron, creen y hasta los que no”: Aleco Iraragorri manda mensaje tras triunfo de Santos

El presidente del equipo Lagunero volvió a aparecer en redes sociales luego de que su equipo derrotó a Pachuca

La historia de Santos Laguna vuelve a tomar un nuevo rumbo. Luego de conseguir su segunda victoria de manera consecutiva ante los Tuzos del Pachuca, el presidente de la Comarca, Aleco Irarragorri publicó un mensaje en redes sociales, en el pidió a la gente que disfrutara los triunfos y creyera en el club.

¿Qué dijo Aleco?

A través de la red social X, el polémico presidente del equipo de Torreón aseguró que la afición debe disfrutar los triunfos del equipo, desde la gente que no creía en el proyecto hasta los que siempre lo hicieron, además de mandar abrazos a todos y cada uno de ellos.

“Disfruten

Todos, Todas.

Los que creyeron, creen y hasta los que no.

Abrazos.”, se lee en el comunicado.

Aleco Irarragorri previo a un partido de Santos en la Liga MX | MEXSPORT

Tras el mensaje al público, la afición de Santos se dividió en dos bandos, unos siguieron cuestionando el proyecto de Santos y se quejaron de la actualidad del equipo. Por otro lado, otros más contrario a otras veces le mandaron su agradecimiento al presi y le desearon las mejores de las suertes.

“Te estás precipitando, yo me hincaré cuando entren a liguilla, pero despues de no poner nada desde hace casi 2 años ,salir ahora con ese mensaje no es bueno…. Calma”

Mucho trabajo por hacer, esto apenas empieza, 3 triunfos es un inicio, solo esperemos que no sea un espejismo, créeme que todos los santistas queremos ver en todo lo alto a nuestro santos”

Claro que si mi Chava Iglesias”

“Te amo aleco, siempre confíe en ti”, se leen en los comentarios de la publicación.

Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna | IMAGO7

¿Cómo fue el triunfo de Santos?

Durante las acciones sabatinas correspondientes a la Jornada 10 del Apertura 2026, el equipo de la Comarca Lagunera recibió en el TSM Corona a los Tuzos del Pachuca del Malayo, Benjamín Mora.

El duelo fue dominado de principio a fin por el Santos de Renato Paiva, pues tuvieron mayor posesión de balón, más llegadas al arco rival e incluso evitaron que Pachuca disparara una sola vez a la portería de Carlos Acevedo. El juego terminó en un cerrado 1-0 con gol de penal de Fran Villalba en el agregado del primer tiempo.

Con este resultado el equipo de Paiva llegó a los 10 puntos, unidades que lo colocan en la decimoquinta posición del Apertura 2026, de este modo quedaron a solo cuatro puntos de puestos de Liguilla y con una marca de tres victorias, un empate y seis derrotas en 10 partidos.