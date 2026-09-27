Tercera victoria de los Laguneros en el torneo, segunda como local

Santos Laguna ha ganado su tercer partido del torneo, todos ellos de manera consecutiva y además siendo este ante Pachuca su segundo en casa, por lo que todo ha sido bueno para el equipo lagunero en su Estadio TSM al menos dentro de las más recientes semanas.

Un único gol de Fran Villalba vía penal ha regresado aún más la esperanza y la alegría a los jugadores y aficionados del equipo local, con una gran entrada y como si las líricas de Diego Torres siguieran en su mente para afrontar el resto del torneo.

Santos Laguna vs Pachuca | Imago7

Sí, otra vez ganó Santos

Realmente pareciera que es otro equipo al ver a Santos Laguna, pues hasta la Jornada 7 no tenían ni un solo triunfo y hoy, tres semanas después, ya tienen tres de manera consecutiva, la más reciente esta ante los Tuzos del Pachuca.

Más allá de que los locales sí habían sido mejores a lo largo de los primeros minutos, no fue hasta el minuto 37 cuando Eduardo Bauermann derribó a Diego González, por lo que Adonai Escocbedo marcó penal, pero el VAR lo echó para atrás; no obstante, en el tiempo de agregado de la primera mitad, nuevamente el VAR apareció para esta vez sí entregar el penal para los santistas.

Fran Villalba mete el gol de la victoria para Santos | Imago7

Quien lo cobró fue el dorsal 21, Fran Villalba, quien con tranquilidad alejó la pelota de Carlos Moreno y entregó el primer festejo de los verdiblancos para seguir con la adrenalina a tope luego de sus dos triunfos previos, yéndose al descanso con tres puntos más en el bolsillo.

El show de Carlos Moreno no fue suficiente

La segunda parte no fue para nada un recital del equipo que lo iba ganando, pero sí tuvieron una cantidad importante de oportunidades de gol, mismas que fueron negadas por parte de Carlos Moreno, el portero de los Tuzos que no se cansaba de atajar todo lo que llevaba peligro a su marco.

La mejor jugada de este segundo tiempo se dio cuando al minuto 62, Esteban Lozano remató con un extraordinario taquito, pero Moreno 'voló' para seguir cerrándole la puerta a los locales, quienes aún así han ganado la noche de este sábado.