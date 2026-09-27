El mediocampista de Xolos de Tijuana se convirtió en el jugador más joven en anotar con el Tri

El nuevo ídolo de la Selección Mexicana. Aunque su participación en la Copa del Mundo 2026 terminó de triste manera, por su error contra Inglaterra en Octavos de Final, Gilberto Mora parece listo para asumir el rol de estrella del Tri tras su gol que rescató el empate contra Colombia este sábado 26 de septiembre.

El primer partido de la era de Rafael Márquez como director técnico fue también el primero de Gilberto Mora con el dorsal 10. Y a pesar de la responsabilidad y exigencia que ello implica, el jugador de Xolos de Tijuana respondió con un gran gol para rescatar el empate, una acción que calificó como un sueño cumplido.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Así fue la reacción de Gilberto Mora tras su gol con México

Con 17 años, 11 meses y 13 días, 'Morita' se estrenó como goleador y se convirtió en el jugador más joven del Tri en anotar. Hasta ahora, su única participación de gol había sido una asistencia en la victoria 0-1 contra la Selección de Honduras, en las Semifinales de la Liga de Naciones Concacaf en 2025.

"Muy contento, feliz de poder jugar un partido más, de poder meter gol, era un sueño que tenía siempre, agradecer a la afición, a la gente", fueron las palabras de Gilberto Mora con TUDN al finalizar el compromiso de este sábado en el M&T Bank Stadium en Baltiomore.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Gilberto Mora | IMAGO 7

El delantero reiteró que se queda satisfecho con su actuación, sobre todo por el gol que hizo para firmar el empate 1-1 poco antes de salir de cambio. "Son muchas emociones dentro del campo, vi que me cayó el balón, me quedó larga al principio, sentía que podía rematar de primera, recorté y me quedó el arco más en medio, con más ángulo, la crucé y feliz con ese gol".

"Me lo dieron, llegué al vestidor y tenía mi nombre con este número, es un sueño portar para mí este número tan importante, como siempre lo hago, voy a salir y a jugar al futbol, espero poder seguir haciendo las cosas bien", agregó Mora respecto a su debut como el '10' del Tri.

¿Cómo le ha ido a Mora con la Selección Mexicana?

Con la de este sábado, Mora tiene 19 convocatorias con el Tri, en las cuales en 13 partidos tuvo actividad y en seis se quedó en el banquillo. De los compromisos en los cuales sumó minutos, en nueve comenzó como titular y en cuatro entró de suplente; hasta ahora tiene solo una asistencia y un gol.