¡Los Potros llegan a la Cineteca! El documental del Atlante se presenta en DocsMX

Plantilla completa de Atlante en el duelo ante Pachuca en la Jornada 8 | Imago7

La producción de Rafael Aparicio llegará a la Cineteca Nacional como parte de DocsMX y recorrerá la identidad y raíces del equipo azulgrana

El Atlante está listo para llevar su historia más allá de las canchas. El Equipo del Pueblo. Un sueño Atlante es la nueva película documental que recorrerá la trayectoria de los Potros y, principalmente, la relación que el club construyó con su afición a lo largo de más de un siglo.

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La producción fue dirigida por el cineasta guerrerense Rafael Aparicio y nació de una idea de Emilio Escalante, dueño y presidente del Atlante, junto con el propio realizador y el fallecido periodista y narrador deportivo Arturo “El Rudo” Rivera.

Afición del Atlante | x:@Atlante

La cinta buscará mostrar una faceta distinta del conjunto azulgrana, con las raíces obreras y populares que forman parte de su identidad como uno de sus principales ejes. A través de testimonios y recuerdos, el documental abordará cómo se construyó el sentimiento atlantista y la manera en que este pasó de generación en generación.

El proyecto llegará a la 21 edición de DocsMX, dentro de la sección “Hecho en México” de la Selección Oficial del festival, que se realizará del 22 al 31 de octubre.

Óscar Jiménez tras el triunfo de Atlante sobre Rayados en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Atlante, entre los clubes que han llevado su historia al cine

Los Potros no serán el primer equipo mexicano en trasladar su historia a una producción audiovisual. América cuenta con la docuserie América vs. América, estrenada en Netflix en 2022, mientras que Cruz Azul presentó en 2026 el largometraje Azul Oscuro, Azul Celeste. Chivas también tuvo producciones como Chivas, la película.

Ahora, el turno será para el Atlante, que tendrá dos funciones en la Cineteca Nacional: el 28 de octubre en Río Churubusco y el 29 de octubre en Avenida México Coyoacán.