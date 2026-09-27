La estrella de la Selección Mexicana brilló ante Colombia con un golazo y despertó elogios de cara al partido contra Perú

Gilberto Mora se convirtió en el mayor protagonista del empate de la Selección Mexicana frente a Colombia. El juvenil de Xolos de Tijuana destacó por su desempeño y marcó un golazo que no pasó desapercibido para la prensa internacional.

Su actuación llamó la atención especialmente de la prensa peruana, que analizó las cualidades del mediocampista mexicano de cara al enfrentamiento entre ambas selecciones, programado para el próximo 29 de septiembre.

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Prensa peruana destaca el talento de Gilberto Mora

Durante una transmisión del programa de streaming de Depor, analistas peruanos destacaron el desequilibrio, la personalidad y la capacidad de asociación de Gilberto Mora, a quien consideraron una de las principales amenazas de México para el próximo compromiso.

"Mora está marcando grandes diferencias, no solo por el gol de gran factura, sino que es un jugador que te desequilibra, atrevido, se asocia con sus compañeros; esta joya mexicana es impresionante", expresaron en el programa.

Los comentaristas resaltaron que el futbolista de Xolos no solamente sobresalió por la anotación ante Colombia, sino también por su habilidad para superar rivales y generar peligro con el balón en los pies.

Además, señalaron que su juventud no le ha impedido adquirir experiencia en escenarios importantes, pues ya cuenta con participación mundialista, un aspecto que podría marcar diferencias en el encuentro frente a Perú.

"Tremendo futbolista. Va a ser bien difícil que frenen a Mora porque es un jugador muy habilidoso. Imagínate que los colombianos, teniendo más físico, más corpulencia, no pudieron con Mora; imagínate Perú, que no tiene muchas condiciones físicas, se les va a hacer más difícil", comentaron.

Gilberto Mora festeja su gol con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuándo juega México contra Perú?

La Selección Mexicana se enfrentará a Perú el próximo martes 29 de septiembre, en su segundo compromiso de la Fecha FIFA y de Rafa Márquez al mando del Tri.

El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, y está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.