¿Cómo les fue a los jugadores de Rayados ante Colombia con México?

¿Cómo les fue a los jugadores de Rayados ante Colombia con México? | MEXSPORT

Los jugadores de 'La Pandilla' tuvieron minutos en la nueva era con Rafa Márquez con el Tri

Los jugadores de Rayados de Monterrey, Orbelín Pineda y Víctor Guzmán, tuvieron destinos distintos en el empate 1-1 de la Selección Mexicana ante Colombia, en el primer partido de Rafael Márquez al frente del Tricolor. Mientras Orbelín ingresó en la segunda mitad, el defensa del club regiomontano se quedó en la banca durante todo el encuentro.

¿Quién fue el más destacado?

Orbelín Pineda recibió la oportunidad de disputar poco más de media hora. El mediocampista ingresó al minuto 64 en lugar de Hirving Lozano, cuando México ya había encontrado el empate por conducto de Gilberto Mora.

Durante su participación, el futbolista de Rayados tuvo poca intervención con el balón. Registró una precisión de pases del 33%, al completar uno de tres intentos.

Pineda estuvo involucrado en la última jugada de tensión del partido, cuando intentó separar a los futbolistas mexicanos y colombianos durante un conato de bronca en el tiempo agregado.

Jugadores de México calentando antes del partido ante Colombia | MEXSPORT

¿Quién no vio minutos?

Por su parte, Víctor Guzmán tuvo que conformarse con observar el partido desde el banquillo. El defensor fue convocado por Márquez para esta gira de la Selección Mexicana, pero no recibió minutos ante Colombia.

El encuentro terminó 1-1. Colombia se adelantó al minuto 8 con Luis Javier Suárez, mientras que Gilberto Mora igualó al 61’ para México, en el debut de la era de Rafael Márquez.

Ahora, ambos futbolistas de Rayados continuarán concentrados con el Tricolor de cara al siguiente compromiso ante Perú, el próximo martes.