Los gigantes de España le siguen la pista a la joya del balompié mexicano

La gran promesa del futbol mexicano continúa su camino a volverse realidad. Gilberto Mora sigue deslumbrando a propios y extraños, ahora con la ‘10’ de la Selección Mexicana y anotando su primer gol con el primer equipo apenas a los 17 años, situación que no pasa desapercibida por clubes del viejo continente, en especial el Barcelona y el Real Madrid.

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Culés y Merengues pendientes de Mora

Desde su desempeño en la Copa del Mundo 2026, el juvenil de los Xolos de Tijuana ha levantado interés de varios equipos de todo el mundo, situación que no pudo llegar a más debido a su minoría de edad, pero en unos meses todo podría cambiar.

Tras conseguir los reflectores del mundo, en la nueva era de la Selección Mexicana Mora no desentonó, pues no solo recibió la ‘10’ de México, sino que volvió a ser el mejor dentro del terreno de juego e incluso anotando el gol del equipo, situación que despertó de nuevo los rumores sobre los deseos de equipos del viejo continente hacía él.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Gilberto Mora | IMAGO 7

Con información de Diario SPORTS, dos de los equipos que mantienen la mirada en el futbolista de Tijuana son el Barcelona y el Real Madrid, clubes que tienen la reputación de fichar a jóvenes para convertirlos en auténticos talentos.

Si bien no hay una oferta ni propuesta formal de los equipos de LaLiga y con el mercado de fichajes cerrado, todo queda en rumores y especulaciones, sin embargo, todo cambiará en el siguiente periodo de transferencias, cuando los equipos puedan pujar por la joya del futbol mexicano.

Gilberto Mora festeja su gol con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cómo va la temporada de Mora?

Gilberto no solo recibió la ‘10’ de México, sino que también los Xolos de Tijuana hicieron lo propio, esto con el afán de impulsar al juvenil y ayudarlo a consolidarse como el líder de la nueva generación de jugadores mexicanos.

En el Apertura 2026 Mora también ha brillado con Tijuana, pues su constante titularidad lo ha convertido en el goleador del equipo. Gilberto suma cinco goles en nueve partidos, además de sumar una asistencia.