La mexicana comenzó en el banquillo en el partido de este domingo en la Women's Super League

Poco a poco, Rebeca Bernal se va afianzando con Manchester United, aunque este domingo comenzó como suplente ante West Ham en la Jornada 4 de la Women's Super League. Pese a ello, entró en el segundo tiempo, con lo que ya son cuatro partidos en los que suma minutos con las Red Devils.

Pocos días después de que se estrenó como goleadora con un doblete en la victoria 10-1 ante Sheffield United en la Women's League Cup, la mexicana empezó en el banquillo ante las Hammers. Ingresó al minuto 76 en lugar de Ella Toone, cuando su equipo ya tenía la ventaja 2-0 en el marcador y poco pudo hacer para evitar el tanto de las visitantes, que llegó por la vía penal.

Rebeca Bernal en celebración con Manchester United | X: @ManUtdWomen

Vivianne Aseyi fue la encargada de hacer el tanto de la honra de las visitantes al minuto tres de compensación, por lo que no hubo tiempo para buscar el empate. Mientras que por parte de Manchester, las anotadoras fueron Elisabeth Terland a los nueve minutos y Andrea Medina al 72', poco antes del ingreso de Bernal.

¿Cómo le ha ido a Rebeca Bernal con Manchester United?

Tras confirmarse su fichaje con el club inglés, Rebeca se quedó en la banca contra London City Lionesses en la Jornada 1 de la Women's Super League. Sin embargo, desde entonces ha tenido actividad recurrente, con 170 minutos repartidos en cuatro partidos, tres de liga y uno de Copa, en el cual marcó dos goles.

Jugadoras de Manchester United femenil en celebración | X: @ManUtdWomen

Dicho compromiso ante Sheffield fue el primero, y hasta ahora el único en el cual Bernal salió como titular. Contra Chelsea ingresó al minuto 62 y recibió una tarjeta amarilla, mientras que ante Arsenal tuvo más minutos al entrar al campo al 53'. Por último, en el juego de este domingo ingresó al 76', sin mayores incidencias en su actuación.

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¿Cuándo juega de nuevo Rebeca Bernal?

La próxima semana estará llena de actividad para la exjugadora de Rayadas de Monterrey, ya que nuevamente será fecha doble para las Red Devils. El miércoles 30 de septiembre, el United visitará a Durham en la segunda fecha de la Women's League Cup, en un partido programado para las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que en la Women's Super League, las dirigidas por Eva Olid repetirán en casa contra Liverpool. Ese encuentro está agendado para el sábado 3 de octubre a las 6:30 horas, en un partido que será clave para que Manchester United siga escalando posiciones en la clasificación.