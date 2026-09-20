El delantero mexicano acudió a Molineux para apoyar a los Wolves pese a estar fuera por lesión

Raúl Jiménez no quiso perderse el Black Country Derby y acudió al estadio Molineux para acompañar al Wolverhampton en su duelo ante el West Bromwich Albion, aunque lo hizo utilizando muletas debido a la lesión que sufrió recientemente.

El delantero mexicano presenció desde las tribunas la victoria 1-0 de los Wolves y aprovechó su presencia en el inmueble para saludar a algunos aficionados, quienes pudieron verlo caminando con ayuda de las muletas.

Raúl Jiménez, jugador de Wolverhampton | AFP

¿Qué lesión sufrió Raúl Jiménez?

Jiménez quedó fuera de actividad después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante el partido que Wolverhampton disputó ante Everton el pasado 16 de septiembre, correspondiente a la Tercera Ronda de la Carabao Cup.

El atacante tuvo que abandonar el terreno de juego y posteriormente el entrenador de los Wolves, César Peixoto, confirmó que no estaría disponible para el encuentro ante West Brom.

Aunque la imagen del mexicano utilizando muletas generó preocupación entre los aficionados, el estratega portugués señaló que la lesión no sería de gravedad y que esperan contar nuevamente con el delantero lo antes posible.

Raúl Jiménez con los Wolves | x:@Wolves

Raúl Jiménez se pierde convocatoria de la Selección Mexicana

La lesión también afectó los planes de Raúl Jiménez con la Selección Mexicana, pues el delantero no pudo formar parte de la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor.

Durante la próxima Fecha FIFA, México tendrá compromisos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, por lo que Jiménez deberá continuar con su recuperación para estar disponible en futuras convocatorias.