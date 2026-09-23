Luego de su interinato, el actual estratega de los Red Devils no ha tenido un buen inicio de temporada

Manchester United se mantuvo invicto ante el Big Six de la Premier League, regresó a UEFA Champions League y conformó una plantilla más que competitiva para la temporada 2026-2027, todo esto bajo el mando de Michael Carrick, quien llegó como una medida desesperada ante el despido de Rúben Amorim.

Sin embargo, apenas en el inicio de la campaña que se mantiene en curso, los Red Devils han tenido un muy mal inicio, pues incluso ha logrado igualar lo que ha sido el peor arranque en su historia; lo curioso de este caso, es que el otro pésimo inicio de campeonato, no tiene ni siquiera un lustro de antigüedad.

Michael Carrick y Manchester United, tras derrota en EFL Cup ante Brighton

Así ha sido el pésimo arranque del Man United

Si somos muy específicos, todo comienza desde la pretemporada, pues de cuatro partidos, solamente ganó uno (el primero) con Atlético de Madrid como su rival; después ante PSG empató, contra Leeds United también y ante Milan perdió 2-4 en un partido con un ingrediente extra como lo es su exentrenador: Rúben Amorim.

Ya en la temporada de Premier League, el primer partido lo han perdido como visitantes en contra de Hull City, uno de los recién ascendidos, para después ir a Old Trafford y recibir a otro de los que van llegando a la Primera División de regreso con un 5-2 sobre Ipswich Town, lo que hasta ahora, es su única victoria en el campeonato liguero.

Manchester United vs Everton Premier League | AP

En la Fecha 3, parecía que los Red Devils sacarían un resultado al puro Michael Carrik Style en contra del Everton, con Benjamin Sesko ingresando de cambio y metiendo el gol que parecía ser el de la victoria, pero poco tiempo después, Ainsley Maitland-Niles acabó con la ilusión mediante un golazo que dejó el empate a dos goles.

A mitad de semana vino la victoria 4-0 en Champions League ante Sabah, pero el siguiente fin de semana, en la Fecha 4 de la Premier, los Red Devils perdieron el Derbi de Manchester con un gol bastante polémico de Erling Haaland y antes una roja también polémica sobre Phil Foden. De manera aún más reciente, fueron eliminados de la Carabao Cup a manos del Brighton 2-3 en una voltereta inesperada y empataron a un gol en contra de Fulham.

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Es por eso que, de momento, Manchester United es el décimo segundo lugar de la tabla general de la Premier League con tan solo cinco puntos, cuatro por debajo de Leeds, quienes tienen uno de los puestos europeos que otorga el torneo, pero a solo dos del puesto de descenso más alto en la clasificación.

Plan de emergencia

Si el United quiere enderezar el camino, deberán esperar al 10 de octubre, por lo que tienen un buen tiempo para replantearse varias cosas. Ya de regreso en ese sábado, se enfrentarán al último lugar de lo que va del torneo: Tottenham Hotspur, con la esperanza de sumar de tres y seguir peleando por puestos europeos.

Luego vendrá partido de Champions ante Atlético de Madrid a mitad de semana, pero luego se medirán a Leeds, con un duelo que podría llegar al límite de 'robarles' su lugar si es que los resultados previos se acomodan de tal manera. La consigna es clara, enderezar el camino y evitar el mismo destino que Erik ten Hag durante su última temporada al mando.