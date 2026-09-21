Álvaro Arbeloa explota contra el arbitraje de la Premier League: “No les gusta que el Manchester United pierda”

El entrenador del Fulham cuestionó las decisiones arbitrales tras el empate ante los Red Devils

Álvaro Arbeloa protagonizó un momento polémico después de que el Fulham dejara escapar la victoria ante el Manchester United en los últimos minutos del partido disputado en Craven Cottage.

El conjunto dirigido por el exentrenador del Real Madrid se encaminaba a conseguir su primera victoria de la temporada, pero el empate del United en el minuto 89 cambió el resultado y dejó nuevamente al Fulham sin sumar de a tres.

Arbeloa no ocultó su molestia con el arbitraje durante la conferencia de prensa y cuestionó varias de las decisiones tomadas durante el partido.

Arbeloa cuestiona el arbitraje tras el empate del Manchester United

El técnico español comenzó señalando que su equipo estuvo cerca de conseguir el triunfo, aunque consideró que algunos factores terminaron jugando en su contra durante el encuentro.

“Estuvimos muy, muy cerca. Tuvimos un poco de mala suerte otra vez, pero sabíamos que iba a ser difícil contra un gran equipo y hemos visto lo que ha hecho el árbitro durante el partido”, señaló Arbeloa en conferencia de prensa.

Una de las acciones que más molestó al entrenador fue una falta de Harry Maguire que no fue sancionada aproximadamente 35 segundos antes del tanto que significó el empate para el Manchester United.

Matheus Cunha ante el Fulham | AP

Arbeloa consideró que la acción era clara y cuestionó que las decisiones arbitrales hubieran favorecido constantemente al conjunto visitante durante el encuentro.

“Todo estuvo a su favor; basta con ver la falta de Harry Maguire. Todas las decisiones les beneficiaron”, afirmó el entrenador del Fulham.

Autogol de Licha Martínez ante el Fulham | AP

“No les gusta que el Manchester United pierda”

La conferencia de prensa subió de tono cuando el estratega aseguró que, después de observar un partido anterior del Manchester United, llegó a una conclusión sobre el trato arbitral que recibe el equipo.

“Después del partido contra el Manchester City, supe que no les gusta que el Manchester United pierda”, declaró el español.

Las palabras de Arbeloa podrían traer consecuencias, pues medios británicos, entre ellos Daily Mail, reportaron que sus declaraciones podrían ser revisadas por la Federación Inglesa de Futbol (FA) y eventualmente derivar en una sanción.

Pese a su molestia por el resultado y el arbitraje, el entrenador también destacó el desempeño de sus futbolistas y aseguró que el Fulham mostró personalidad frente a uno de los equipos importantes de la Premier League.