La silbante y el entrenador argentino vivieron un momento tenso tras el Toluca vs. Cruz Azul

La polémica volvió a la Liga MX. Luego de que Cruz Azul y Toluca regalaran un empate a tres goles en el Estadio Banorte, el entrenador de los Diablos, Antonio ‘Turco’ Mohamed, confesó en rueda de prensa que la silbante del juego, Katia Itzel García, no estaba ‘a la altura’ para pitar un duelo así. Poco después, la árbitra se pronunció en redes sociales.

¿Qué dijo Katia Itzel?

Una vez que las declaraciones de Mohamed se viralizaron, muchas personas tacharon al entrenador de ‘machista’, pese a que él mismo, Turco, aseguró que no era una cuestión de género. Sin embargo, Katia Itzel había permanecido en silencio hasta unas horas después, ya que publicó un par de fotos en Instagram hablando de la hipocresía.

La primera foto que publicó se enfoca más en la religión, pues puso un versículo de la Biblia, el cual habla de la hipocresía de fingir por fuera santidad cuando por dentro existe putrefacción.

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Para la segunda fue un poco más clara en el mensaje, ya que subió una recopilación animada donde se ve a una persona orando a Dios pese a que demuestra ser grosera a lo largo de su día, recalcando una vez más el ‘mal interior’. Aunado a una tercera foto con dos simios en ella.

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Además de las imágenes, Katia Itzel no dijo ni comentó nada más al respecto de su actuación en la Jornada 10 del Apertura 2026 ni de los comentarios del argentino en rueda de prensa, dejando aún más grande la incógnita de qué sucederá en torno al tema, que no es la primera vez que se presenta.

Jugadores de Toluca y Cruz Azul rodean a Katia Itzel García en la Liga MX | MEXSPORT

¿Qué pasó en el Cruz Azul vs Toluca?

Si bien tanto Diablos como Cementeros entregaron uno de los partidos más emocionantes del Apertura 2026, este se vio un tanto afectado por distintas decisiones arbitrales, mismas que pudieron haber dado un rumbo distinto al desenlace del encuentro.

Katia Itzel García en la Liga MX con jugadores de Cruz Azul y Toluca | MEXSPORT

El duelo lo empezó ganando La Máquina con goles de Nico Ibáñez al minuto 7 y de Gabriel ‘Toro’ Fernández al 38. Sin embargo, el Toluca apretó fuerte al equipo de Joel Huiqui y, en cuestión de dos minutos, empataron el partido con goles de Helinho (55’) y Alexis Vega (56’).

Ya en el desenlace, al minuto 78, el propio Alexis volvió a aparecer en el juego y le dio la vuelta al marcador, dejando al Cruz Azul contra las cuerdas. En la agonía del partido, una vez más, el Toro Fernández se vistió de héroe y empató el duelo en el último minuto del tiempo agregado, dejando un empate a tres de final.