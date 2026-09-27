El Tano fue firme al señalar los errores que su equipo ha cometido

Pumas sufrió una dura derrota en casa ante Atletico de San Luis, un enfrentamiento el cual era clave en la búsqueda de los puestos de Liguilla. Esteban Solari aseguró que sus jugadores y él mismo tienen que hacerse cargo de los errores que han cometido.

¿Qué dijo Esteban Solari tras la derrota ante Atlético de San Luis?

El argentino no dejó de mencionar que él es el primer responsable de esta crisis, pero confía en que sus jugadores puedan darle la vuelta a este duro pasaje, también al tomar en cuenta el parón internacional.

“Era un partido que en nuestra mente se transitaba de otra manera, sobre todo el primer tiempo, y pensábamos que hoy eran tres puntos que se iban a quedar en casa.

Jugadores de San Luis en celebración ante Pumas | IMAGO 7

Y entonces, seguramente el primer responsable soy yo, porque si no logramos llevar el futbol a que hacemos a sacar los puntos que necesitamos, evidentemente en el medio el responsable soy yo, entonces hay que hacerse cargo.

Hay que transitar el momento, ser resilientes, ser un equipo de hombres que trabaja, que se hace cargo de lo que está pasando, yo el primero y después obviamente los jugadores también, porque porque creo que tenemos que dar mucho más, sobre todo en casa, con nuestra afición, hacernos cargo de lo que pasa y sacar esta situación difícil adelante”, dijo Solari.

Esteban Solari, director técnico de Pumas en la Liga MX | MEXSPORT

Solari se abre ante la difícil situación en Pumas

Por otro lado, el técnico argentino expresó lo difícil que es pasar por esta situación en su puesto, debido a que como entrenador cada derrota es dolorosa, razón por la cual en los últimos minutos del duelo ante Atlético de San Luis prefirió sentarse en la banca.

“Los entrenadores, cuando perdemos estamos jodidos, nos duele muchísimo. A mí personalmente, la verdad que siento mucho y lo vivo con mucha pasión también. En un momento me sentí un poco porque me di cuenta que también ya estaba hasta demasiado nervioso como para decirle algo al árbitro o a alguien y pensé que era mejor por ahí correrme un poquitito y descansar un poco para poder ver con energía al final. Pero, como te digo, son momentos difíciles, obviamente, cuando uno no logra los resultados que quiere, cuando uno siente como entrenador que se hacen muchísimas cosas y no se logra plasmar a veces eso”, explicó Solari.

Esteban Solari, director técnico de Pumas en la Liga MX | MEXSPORT

“Como entrenador es frustrante, esa es la realidad. Pero yo soy un tipo muy optimista, si ustedes me quieren conocer un poco más, yo era delantero, con lo cual era un optimista del gol y también soy un optimista de que esta situación la vamos a sacar adelante, porque, como cualquier historia, hay que pasar por momentos difíciles, hoy es un momento difícil, hay que aceptarlo, hay que hacerse cargo", destacó.